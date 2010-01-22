Раздел: Курьезы
Очень эмоциональный немецкий дог стал звездой Instagram
Мунка очарует кого угодно.
Финский фотограф Криста Аалто в сети показала снимки смешной мимики своей собаки - немецкого дога по кличке Мунка, передает Хроника.инфо со ссылкой на gazeta.ua.
Пес стал настоящей звездой интернета.
По словам Кристи, ей не понадобилось ничего делать, чтобы получить такие смешные фотографии. Жизнерадостность и открытость Мунка сделали все за нее.
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У пса есть сестра по имени Луна, которая является полной противоположностью дога. Если первая абсолютно спокойно относится ко всему, что происходит вокруг, то второй буквально взрывается радостью в связи с любым событием.
Финский фотограф Криста Аалто в сети показала снимки смешной мимики своей собаки - немецкого дога по кличке Мунка, передает Хроника.инфо со ссылкой на gazeta.ua.
Пес стал настоящей звездой интернета.
По словам Кристи, ей не понадобилось ничего делать, чтобы получить такие смешные фотографии. Жизнерадостность и открытость Мунка сделали все за нее.
Читайте также: Эмоциональный хаски стал звездой Instagram
У пса есть сестра по имени Луна, которая является полной противоположностью дога. Если первая абсолютно спокойно относится ко всему, что происходит вокруг, то второй буквально взрывается радостью в связи с любым событием.
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