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Раздел: Курьезы  
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Очень эмоциональный немецкий дог стал звездой Instagram

Очень эмоциональный немецкий дог стал звездой InstagramМунка очарует кого угодно.

Финский фотограф Криста Аалто в сети показала снимки смешной мимики своей собаки - немецкого дога по кличке Мунка, передает Хроника.инфо со ссылкой на gazeta.ua.

Пес стал настоящей звездой интернета.

По словам Кристи, ей не понадобилось ничего делать, чтобы получить такие смешные фотографии. Жизнерадостность и открытость Мунка сделали все за нее.

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У пса есть сестра по имени Луна, которая является полной противоположностью дога. Если первая абсолютно спокойно относится ко всему, что происходит вокруг, то второй буквально взрывается радостью в связи с любым событием.

Очень эмоциональный немецкий дог стал звездой Instagram
Очень эмоциональный немецкий дог стал звездой Instagram
Очень эмоциональный немецкий дог стал звездой Instagram
Очень эмоциональный немецкий дог стал звездой Instagram
Очень эмоциональный немецкий дог стал звездой Instagram
Очень эмоциональный немецкий дог стал звездой Instagram
Очень эмоциональный немецкий дог стал звездой Instagram
Очень эмоциональный немецкий дог стал звездой Instagram
Очень эмоциональный немецкий дог стал звездой Instagram
Очень эмоциональный немецкий дог стал звездой Instagram
Очень эмоциональный немецкий дог стал звездой Instagram
Очень эмоциональный немецкий дог стал звездой Instagram
Очень эмоциональный немецкий дог стал звездой Instagram
Очень эмоциональный немецкий дог стал звездой Instagram
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 Теги: собака, эмоции

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Сегодня, 10:17 » Автор: Анна Мартынова
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