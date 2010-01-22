Раздел: Курьезы
Чудеса телепортации: подборка странных автоприколов
По-другому эти фотки не объяснить.
Опытные водители скажут, что чудеса на дорогах случаются. Чего только не увидишь на отечественных трассах. В этом обзоре собраны 17 фотодоказательств, что телепортация таки случается, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.
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Опытные водители скажут, что чудеса на дорогах случаются. Чего только не увидишь на отечественных трассах. В этом обзоре собраны 17 фотодоказательств, что телепортация таки случается, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.
Читайте также: Фэшн-террористы: эпатажные модники, которые рассмешат любого
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