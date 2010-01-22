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Раздел: Курьезы  
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Чудеса телепортации: подборка странных автоприколов

Чудеса телепортации: подборка странных автоприколовПо-другому эти фотки не объяснить.

Опытные водители скажут, что чудеса на дорогах случаются. Чего только не увидишь на отечественных трассах. В этом обзоре собраны 17 фотодоказательств, что телепортация таки случается, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.

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Чудеса телепортации: подборка странных автоприколов
Чудеса телепортации: подборка странных автоприколов
Чудеса телепортации: подборка странных автоприколов
Чудеса телепортации: подборка странных автоприколов
Чудеса телепортации: подборка странных автоприколов
Чудеса телепортации: подборка странных автоприколов
Чудеса телепортации: подборка странных автоприколов
Чудеса телепортации: подборка странных автоприколов
Чудеса телепортации: подборка странных автоприколов
Чудеса телепортации: подборка странных автоприколов
Чудеса телепортации: подборка странных автоприколов
Чудеса телепортации: подборка странных автоприколов
Чудеса телепортации: подборка странных автоприколов
Чудеса телепортации: подборка странных автоприколов
Чудеса телепортации: подборка странных автоприколов
Чудеса телепортации: подборка странных автоприколов
Чудеса телепортации: подборка странных автоприколов
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 Теги: подборка, приколы

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Сегодня, 21:51 » Автор: Анна Мартынова
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