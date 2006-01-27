Раздел: Курьезы
Отец четырех дочерей показал свои веселые будни
В такой компании скучать не приходится.
Всего за год подписчиков на инстаграм Симона Хоппера увеличилось с 200 000 до 756 тысяч. Более полумиллиона читателей следят за тем, как англичанин справляется с ролью отца сразу четырех дочек. Истории Симона - это не слащавые фотографии о том, как чудесно пить смузи по утрам, разглядывая молодую листву за окном и пробивающиеся сквозь листочки лучики солнца, это "родительский хардкор" о смене подгузников, спорах с подростками и истерики детей по утрам. Однако Симону хватает мудрости подходить ко всем проблемам с юмором, за что, безусловно, он и получил такую известность, передает Хроника.инфо со ссылкой на Культурологию.
Симон Хоппер (Simon Hooper) работает директором по международным операциям в консалтинговой фирме, его жена - акушерка, старшей дочери сейчас перевалило за 10 лет, средней 7, а двум малышкам сейчас по два года. Будучи в такой исключительно женской компании, Симон в шутку называет свою семью "женской командой", где он "в меньшинстве."
"Я не говорю, что мои девочки плохо едят. На самом деле, все совсем наоборот, но в последнее время у них появилась дурная привычка кормить и меня за компанию. Один мне и три папочке (две дополнительные - так как девочки ж близнецы). И если я вдруг сопротивляюсь, то сила, с которой малышка запихивает еду мне в рот, утраивается и я оказываюсь сидящим с ее кулаком в моей глотке. Очень умно для двухлетнего ребенка, надо вам сказать: и тарелка в итоге пустая, и сытый папа добрее обычного..."
"Кому-то определенно надо озаботиться тем, чтобы выдавать малышам водительские права. Их водительские навыки - просто отстой, постоянные аварии, и жертвы требуют медицинского вмешательства."
"Раньше мы никогда не жили в доме с высокими потолками. А теперь вот мы здесь. Время восполнять пробелы и совершать типичные для пап дурашества."
"Горизонтальное родительство - мой любимый вид досуга между 18-00 и 20-00. Дорогая, хочешь поиграть в врача и посмотреть, не болеет ли папочка? Дорогая, давай я буду спящим гигантом. Дорогая, можешь прыгать по мне."
"Нет, это не арт-инсталляция, и не птицы, летящие над моими дочерьми, это упаковочная бумага. Сегодня у меня был первый рабочий день, ну и вы можете себе представить, что там творилось дома без меня, пока там в распоряжении детей была бумага и коробки..."
"Обычно наши выходные плотно напичканы различными планами для детей: с самого момента пробуждения до того момента, когда нас всех вырубает сон. Но сегодня и фантазия, и силы иссякли, и у нас был тот день когда "ничего не делаем". Мы уже и так внесли свою лепту в генофонд человечества, чего еще от нас можно требовать? Тем более, что у нас сегодня была отличная командная работа - мы все покоряли просторы дивана. Я горд за нас."
"Я все еще путаю Отти и Делаю, но потихоньку начинаю их различать. Внешне они похожи, будто отражения друг друга, но то, как они решают проблемы - тут разница очевидна. Вот, посмотрите, перед ними проблема как выпить молоко на дне тарелки (кто их только такими изобрел?). Отти предпочла способ "вышкреби молоко на стол и потом вылижи его. Делая подошла к делу творчески и решила положиться на силу притяжения. Иногда у меня просто не хватает слов, чтобы описать, как я горд за этих двух малышек."
"Когда я загружал посудомоечную машину, то заметил, что ее содержимое выглядит, как какой-нибудь гей-парад издали. Или тут явно стошнило радужного пони. А ведь до детей мы честно старались подбирать красивую посуду, чтобы она непременно была стильной и сочеталась друг с другом. Ага, как же."
"Когда у тебя есть дети, то понятие приватности полностью исчезает. И исчезает оно вместе с другими явлениями и вещами - например, возможностью выйти из дома тогда, когда тебе хочется или когда тебе нужно, возможностью поспать до 8 утра, мыслями вроде "а не пойти ли нам в ресторан вечерком" - и собственно сделать это. Последний замок в ванную был выломан моей женой, когда она решила, что я слишком долго здесь нахожусь - она просто ворвалась и отобрала у меня телефон!"
"Выйти погулять большой семьей - это всегда челендж. Но оставаться дома, где ты уже в четвертый раз откладываешь генеральную уборку, тоже небезопасно. Надо выйти в люди. Но что я вам скажу: научить поросенка играть на скрипке или выучить латынь - это просто ничто по сравнению с тем, как организовать детей обуться, одеться, загрузиться в машину и не уписаться по дороге. А потом, когда вы уже на детской площадке, вас ждет второй челендж - заставить своих детей собраться идти домой..."
"Обычно я такой спокойный, как отделение неотложной помощи в пятницу вечером. Но сегодня даже я неоднократно спрашивал себя "может, уже время укладывать детей спать" - в потом выяснял, что нет еще даже пяти вечера. Я, конечно, не буду говорить, что хочу, чтобы выходные побыстрее прошли, но, если честно, в понедельник я радостно побегу на работу, чтобы хоть ненадолго побыть вдали от всего этого. И как если бы нарочно, у нас как раз гостила пара, у к которых нет детей. И после всего, что они увидели, я думаю, сегодня утром, когда они буквально бежали от нас к своей машине, они заново пересмотрят свое отношение к контрацепции."
"Единственное, что заставляет вас чувствовать себя более неуютно, чем продолжительный визуальный контакт, это тот же визуальный контакт с ребенком, которому ты вытираешь задницу."
"Первое утро 2018 года встретило меня по-взрослому серьезной головной болью и детскими криками с требованием поесть. Этот день был таким долгим... Я бы даже не удивился, если бы к вечеру оказалось, что уже апрель. К вечеру все разъяснилось - буквально - и я засиял 360 огоньками, которыми меня опутала Марни. Что-то вроде низкобюджетной арт-инсталляции, на которые никто не ходит."
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"Мне говорили, что молчание золото, но по моему опыту, в этом молчании может крыться множество страшных и жутких вещей, и потом будешь себя корить за все эти преступления. Чаще всего с молчанием идет не золото, но черные полосы по стенам, которые оставляет наш будущий великий художник. Эти полосы вечные, даже если будет ядерная война, выжишие тараканы будут все еще ходить по этим отметкам на стенах. Раньше молчание означало, что детишки спят себе в кроватке и пюрешка спокойно засыхает на их личиках, а теперь мне что-то не нравится это молчание."
Всего за год подписчиков на инстаграм Симона Хоппера увеличилось с 200 000 до 756 тысяч. Более полумиллиона читателей следят за тем, как англичанин справляется с ролью отца сразу четырех дочек. Истории Симона - это не слащавые фотографии о том, как чудесно пить смузи по утрам, разглядывая молодую листву за окном и пробивающиеся сквозь листочки лучики солнца, это "родительский хардкор" о смене подгузников, спорах с подростками и истерики детей по утрам. Однако Симону хватает мудрости подходить ко всем проблемам с юмором, за что, безусловно, он и получил такую известность, передает Хроника.инфо со ссылкой на Культурологию.
Симон Хоппер (Simon Hooper) работает директором по международным операциям в консалтинговой фирме, его жена - акушерка, старшей дочери сейчас перевалило за 10 лет, средней 7, а двум малышкам сейчас по два года. Будучи в такой исключительно женской компании, Симон в шутку называет свою семью "женской командой", где он "в меньшинстве."
"Я не говорю, что мои девочки плохо едят. На самом деле, все совсем наоборот, но в последнее время у них появилась дурная привычка кормить и меня за компанию. Один мне и три папочке (две дополнительные - так как девочки ж близнецы). И если я вдруг сопротивляюсь, то сила, с которой малышка запихивает еду мне в рот, утраивается и я оказываюсь сидящим с ее кулаком в моей глотке. Очень умно для двухлетнего ребенка, надо вам сказать: и тарелка в итоге пустая, и сытый папа добрее обычного..."
"Кому-то определенно надо озаботиться тем, чтобы выдавать малышам водительские права. Их водительские навыки - просто отстой, постоянные аварии, и жертвы требуют медицинского вмешательства."
"Раньше мы никогда не жили в доме с высокими потолками. А теперь вот мы здесь. Время восполнять пробелы и совершать типичные для пап дурашества."
"Горизонтальное родительство - мой любимый вид досуга между 18-00 и 20-00. Дорогая, хочешь поиграть в врача и посмотреть, не болеет ли папочка? Дорогая, давай я буду спящим гигантом. Дорогая, можешь прыгать по мне."
"Нет, это не арт-инсталляция, и не птицы, летящие над моими дочерьми, это упаковочная бумага. Сегодня у меня был первый рабочий день, ну и вы можете себе представить, что там творилось дома без меня, пока там в распоряжении детей была бумага и коробки..."
"Обычно наши выходные плотно напичканы различными планами для детей: с самого момента пробуждения до того момента, когда нас всех вырубает сон. Но сегодня и фантазия, и силы иссякли, и у нас был тот день когда "ничего не делаем". Мы уже и так внесли свою лепту в генофонд человечества, чего еще от нас можно требовать? Тем более, что у нас сегодня была отличная командная работа - мы все покоряли просторы дивана. Я горд за нас."
"Я все еще путаю Отти и Делаю, но потихоньку начинаю их различать. Внешне они похожи, будто отражения друг друга, но то, как они решают проблемы - тут разница очевидна. Вот, посмотрите, перед ними проблема как выпить молоко на дне тарелки (кто их только такими изобрел?). Отти предпочла способ "вышкреби молоко на стол и потом вылижи его. Делая подошла к делу творчески и решила положиться на силу притяжения. Иногда у меня просто не хватает слов, чтобы описать, как я горд за этих двух малышек."
"Когда я загружал посудомоечную машину, то заметил, что ее содержимое выглядит, как какой-нибудь гей-парад издали. Или тут явно стошнило радужного пони. А ведь до детей мы честно старались подбирать красивую посуду, чтобы она непременно была стильной и сочеталась друг с другом. Ага, как же."
"Когда у тебя есть дети, то понятие приватности полностью исчезает. И исчезает оно вместе с другими явлениями и вещами - например, возможностью выйти из дома тогда, когда тебе хочется или когда тебе нужно, возможностью поспать до 8 утра, мыслями вроде "а не пойти ли нам в ресторан вечерком" - и собственно сделать это. Последний замок в ванную был выломан моей женой, когда она решила, что я слишком долго здесь нахожусь - она просто ворвалась и отобрала у меня телефон!"
"Выйти погулять большой семьей - это всегда челендж. Но оставаться дома, где ты уже в четвертый раз откладываешь генеральную уборку, тоже небезопасно. Надо выйти в люди. Но что я вам скажу: научить поросенка играть на скрипке или выучить латынь - это просто ничто по сравнению с тем, как организовать детей обуться, одеться, загрузиться в машину и не уписаться по дороге. А потом, когда вы уже на детской площадке, вас ждет второй челендж - заставить своих детей собраться идти домой..."
"Обычно я такой спокойный, как отделение неотложной помощи в пятницу вечером. Но сегодня даже я неоднократно спрашивал себя "может, уже время укладывать детей спать" - в потом выяснял, что нет еще даже пяти вечера. Я, конечно, не буду говорить, что хочу, чтобы выходные побыстрее прошли, но, если честно, в понедельник я радостно побегу на работу, чтобы хоть ненадолго побыть вдали от всего этого. И как если бы нарочно, у нас как раз гостила пара, у к которых нет детей. И после всего, что они увидели, я думаю, сегодня утром, когда они буквально бежали от нас к своей машине, они заново пересмотрят свое отношение к контрацепции."
"Единственное, что заставляет вас чувствовать себя более неуютно, чем продолжительный визуальный контакт, это тот же визуальный контакт с ребенком, которому ты вытираешь задницу."
"Первое утро 2018 года встретило меня по-взрослому серьезной головной болью и детскими криками с требованием поесть. Этот день был таким долгим... Я бы даже не удивился, если бы к вечеру оказалось, что уже апрель. К вечеру все разъяснилось - буквально - и я засиял 360 огоньками, которыми меня опутала Марни. Что-то вроде низкобюджетной арт-инсталляции, на которые никто не ходит."
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"Мне говорили, что молчание золото, но по моему опыту, в этом молчании может крыться множество страшных и жутких вещей, и потом будешь себя корить за все эти преступления. Чаще всего с молчанием идет не золото, но черные полосы по стенам, которые оставляет наш будущий великий художник. Эти полосы вечные, даже если будет ядерная война, выжишие тараканы будут все еще ходить по этим отметкам на стенах. Раньше молчание означало, что детишки спят себе в кроватке и пюрешка спокойно засыхает на их личиках, а теперь мне что-то не нравится это молчание."
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