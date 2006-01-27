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Раздел: Курьезы  
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«Кто не скачет, тот чекист»: в Москве прошла забавная акция

«Кто не скачет, тот чекист»: в Москве прошла забавная акцияВ Москве прошла забастовка.

В сети появилось забавное видео из Москвы, жители которой 28 января присоединись к массовым акциям протеста сторонников Алексея Навального, передает Хроника.инфо со ссылкой на vesti-ua.net.

Очевидцы сняли, как митингующие стали прыгать на площади, скандируя "Кто не скачет, тот чекист".

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Видео позабавило пользователей соцсети. Некоторые не скрывают удивления от происходящего в столице России.

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 Теги: Москва, акция

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Сегодня, 10:29 » Автор: Анна Мартынова
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