Раздел: Курьезы
«Кто не скачет, тот чекист»: в Москве прошла забавная акция
В Москве прошла забастовка.
В сети появилось забавное видео из Москвы, жители которой 28 января присоединись к массовым акциям протеста сторонников Алексея Навального, передает Хроника.инфо со ссылкой на vesti-ua.net.
Очевидцы сняли, как митингующие стали прыгать на площади, скандируя "Кто не скачет, тот чекист".
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Видео позабавило пользователей соцсети. Некоторые не скрывают удивления от происходящего в столице России.
В сети появилось забавное видео из Москвы, жители которой 28 января присоединись к массовым акциям протеста сторонников Алексея Навального, передает Хроника.инфо со ссылкой на vesti-ua.net.
Очевидцы сняли, как митингующие стали прыгать на площади, скандируя "Кто не скачет, тот чекист".
Читайте также: Фэшн-террористы: эпатажные модники, которые рассмешат любого
Видео позабавило пользователей соцсети. Некоторые не скрывают удивления от происходящего в столице России.
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