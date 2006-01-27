«Кто не скачет, тот чекист»: в Москве прошла забавная акция

В Москве прошла забастовка.



В сети появилось забавное видео из Москвы, жители которой 28 января присоединись к массовым акциям протеста сторонников Алексея Навального, передает



Очевидцы сняли, как митингующие стали прыгать на площади, скандируя "Кто не скачет, тот чекист".



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Видео позабавило пользователей соцсети. Некоторые не скрывают удивления от происходящего в столице России.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В сети появилось забавное видео из Москвы, жители которой 28 января присоединись к массовым акциям протеста сторонников Алексея Навального, передает Хроника.инфо со ссылкой на vesti-ua.net Очевидцы сняли, как митингующие стали прыгать на площади, скандируя "Кто не скачет, тот чекист".Видео позабавило пользователей соцсети. Некоторые не скрывают удивления от происходящего в столице России.



