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Раздел: Курьезы  
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Забавные доказательства «пользы» котов в домашнем хозяйстве

Забавные доказательства «пользы» котов в домашнем хозяйствеБез них просто никуда.

Предположим, у вас нет кота (ну, всякое бывает) и вы подумываете, а не завести ли себе его? Наш ответ — однозначно да. Ведь кроме того, что кот красив, забавен, мил и пушист, он еще незаменим в хозяйстве, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture.

Ибо ваш кот запросто может сделать следующее…

1. Погладит ваши джинсы.

Забавные доказательства «пользы» котов в домашнем хозяйстве


2. Ответит на комментарии, пока вы заняты на кухне.

Забавные доказательства «пользы» котов в домашнем хозяйстве


3. Сыграет с вами в волейбол.

Забавные доказательства «пользы» котов в домашнем хозяйстве


4. Научит вашего ребенка ходить на четвереньках.

Забавные доказательства «пользы» котов в домашнем хозяйстве


5. Проследит за малышом во дворе.

Забавные доказательства «пользы» котов в домашнем хозяйстве


6. Наведет порядок в комоде.

Забавные доказательства «пользы» котов в домашнем хозяйстве


7. Отремонтирует текущий кран.

Забавные доказательства «пользы» котов в домашнем хозяйстве


8. Настроит любимую гитару.

Забавные доказательства «пользы» котов в домашнем хозяйстве


9. Проверит давление в шинах вашего байка.

Забавные доказательства «пользы» котов в домашнем хозяйстве


10. Споет с вами, когда вам хорошо.

Забавные доказательства «пользы» котов в домашнем хозяйстве


11. Согреет, когда вам холодно.

Забавные доказательства «пользы» котов в домашнем хозяйстве


12. Проследит, чтобы не убежало молоко.

Забавные доказательства «пользы» котов в домашнем хозяйстве


13. Поймает такси.

Забавные доказательства «пользы» котов в домашнем хозяйстве


14. Посмотрит с вами фильм ужасов.

Забавные доказательства «пользы» котов в домашнем хозяйстве


15. Займет лучшее место у бассейна.

Забавные доказательства «пользы» котов в домашнем хозяйстве


16. Защитит ваш ноутбук от пыли.

Забавные доказательства «пользы» котов в домашнем хозяйстве


17. Спасет вас от бабайки.

Забавные доказательства «пользы» котов в домашнем хозяйстве


18. Займется с вами фитнесом.

Забавные доказательства «пользы» котов в домашнем хозяйстве


19. Соберет дрова к пикнику.

Забавные доказательства «пользы» котов в домашнем хозяйстве


20. Научит вашего пса вести себя за столом.

Забавные доказательства «пользы» котов в домашнем хозяйстве


21. Сыграет Smoke on the Water для настроения.

Забавные доказательства «пользы» котов в домашнем хозяйстве


22. Проследит, чтобы соседи не воровали малину.

Забавные доказательства «пользы» котов в домашнем хозяйстве


23. Обсудит тренды нового сезона.

Забавные доказательства «пользы» котов в домашнем хозяйстве


24. Объяснит, что борода колется.

Забавные доказательства «пользы» котов в домашнем хозяйстве


25. Поймает мышь.

Забавные доказательства «пользы» котов в домашнем хозяйстве


26. Наведет порядок в ванной.

Забавные доказательства «пользы» котов в домашнем хозяйстве


27. Укротит робот-пылесос, нарядившись в костюм акулы (все коты делают это!).

Забавные доказательства «пользы» котов в домашнем хозяйстве


28. Распылит удобрения над колхозным полем.

Забавные доказательства «пользы» котов в домашнем хозяйстве


29. Перейдет на нужную сторону силы.

Забавные доказательства «пользы» котов в домашнем хозяйстве


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30. И всегда пожмет вам руку.

Забавные доказательства «пользы» котов в домашнем хозяйстве
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 Теги: коты, приколы

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Сегодня, 22:49 » Автор: Анна Мартынова
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