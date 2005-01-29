Раздел: Курьезы
Забавные доказательства «пользы» котов в домашнем хозяйстве
Без них просто никуда.
Предположим, у вас нет кота (ну, всякое бывает) и вы подумываете, а не завести ли себе его? Наш ответ — однозначно да. Ведь кроме того, что кот красив, забавен, мил и пушист, он еще незаменим в хозяйстве, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture.
Ибо ваш кот запросто может сделать следующее…
1. Погладит ваши джинсы.
2. Ответит на комментарии, пока вы заняты на кухне.
3. Сыграет с вами в волейбол.
4. Научит вашего ребенка ходить на четвереньках.
5. Проследит за малышом во дворе.
6. Наведет порядок в комоде.
7. Отремонтирует текущий кран.
8. Настроит любимую гитару.
9. Проверит давление в шинах вашего байка.
10. Споет с вами, когда вам хорошо.
11. Согреет, когда вам холодно.
12. Проследит, чтобы не убежало молоко.
13. Поймает такси.
14. Посмотрит с вами фильм ужасов.
15. Займет лучшее место у бассейна.
16. Защитит ваш ноутбук от пыли.
17. Спасет вас от бабайки.
18. Займется с вами фитнесом.
19. Соберет дрова к пикнику.
20. Научит вашего пса вести себя за столом.
21. Сыграет Smoke on the Water для настроения.
22. Проследит, чтобы соседи не воровали малину.
23. Обсудит тренды нового сезона.
24. Объяснит, что борода колется.
25. Поймает мышь.
26. Наведет порядок в ванной.
27. Укротит робот-пылесос, нарядившись в костюм акулы (все коты делают это!).
28. Распылит удобрения над колхозным полем.
29. Перейдет на нужную сторону силы.
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30. И всегда пожмет вам руку.
Предположим, у вас нет кота (ну, всякое бывает) и вы подумываете, а не завести ли себе его? Наш ответ — однозначно да. Ведь кроме того, что кот красив, забавен, мил и пушист, он еще незаменим в хозяйстве, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture.
Ибо ваш кот запросто может сделать следующее…
1. Погладит ваши джинсы.
2. Ответит на комментарии, пока вы заняты на кухне.
3. Сыграет с вами в волейбол.
4. Научит вашего ребенка ходить на четвереньках.
5. Проследит за малышом во дворе.
6. Наведет порядок в комоде.
7. Отремонтирует текущий кран.
8. Настроит любимую гитару.
9. Проверит давление в шинах вашего байка.
10. Споет с вами, когда вам хорошо.
11. Согреет, когда вам холодно.
12. Проследит, чтобы не убежало молоко.
13. Поймает такси.
14. Посмотрит с вами фильм ужасов.
15. Займет лучшее место у бассейна.
16. Защитит ваш ноутбук от пыли.
17. Спасет вас от бабайки.
18. Займется с вами фитнесом.
19. Соберет дрова к пикнику.
20. Научит вашего пса вести себя за столом.
21. Сыграет Smoke on the Water для настроения.
22. Проследит, чтобы соседи не воровали малину.
23. Обсудит тренды нового сезона.
24. Объяснит, что борода колется.
25. Поймает мышь.
26. Наведет порядок в ванной.
27. Укротит робот-пылесос, нарядившись в костюм акулы (все коты делают это!).
28. Распылит удобрения над колхозным полем.
29. Перейдет на нужную сторону силы.
Читайте также: Питомцы-хулиганы, способные довести хозяина до истерики
30. И всегда пожмет вам руку.
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