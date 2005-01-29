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Раздел: Курьезы  
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Огромный окунь сам прыгнул в руки удачливого рыбака

Огромный окунь сам прыгнул в руки удачливого рыбака Счастливчику еще не удавалось выловить настолько крупную рыбу.

Гигантский окунь сам прыгнул в руки рыбаку. Счастливчик заявил, что увлекается рыбалкой, но за тысячу часов, проведенных за удочкой, ему не удавалось выловить настолько крупную рыбу, передает Хроника.инфо со ссылкой на unian.net.

Он заметил плавник, когда плыл на доске для серфинга: неподалеку барахтался крупный окунь. На его брюхе были следы акульих зубов.

Тогда серфер направился к рыбе, но окунь сам запрыгнул к нему на доску, затем Гроукотт примотал его веревкой. Оказалось, что его трофей весит 11 кг.

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"По сути дела, я выиграл лотерею. Не думаю, что такое когда-нибудь повторится со мной в этой жизни", - отметил он.
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 Теги: окунь, рыбак

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Сегодня, 10:49 » Автор: Анна Мартынова
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