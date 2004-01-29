Раздел: Курьезы
Сама фотогеничность: игривые животные, покорившие Instagram
Невозможно сдержать улыбку.
Не только людям нравится фотографироваться. Наши друзья животные также очень фотогеничны. А некоторые из них даже становятся настоящими звездами соцсетей, например, как в фото, которые вы увидите ниже, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
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Большое количество любителей животных соревнуется в оригинальности кадров со своими любимцами. Перед вами подборка самых симпатичных фотографий со зверушками на Instagram.
Не только людям нравится фотографироваться. Наши друзья животные также очень фотогеничны. А некоторые из них даже становятся настоящими звездами соцсетей, например, как в фото, которые вы увидите ниже, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Читайте также: Фэшн-террористы: эпатажные модники, которые рассмешат любого
Большое количество любителей животных соревнуется в оригинальности кадров со своими любимцами. Перед вами подборка самых симпатичных фотографий со зверушками на Instagram.
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