Раздел: Курьезы
«Переговорные пункты» в Донецке подняли на смех
Проблемы со связью продолжаются.
В оккупированном Донецке местные жители указывают места, где доступна связь Vodafone специальными указателями, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф..
Об этом сообщил блогер Денис Казанский в Twitter.
На фото видно, что на столпах и других местах в городе висят листки, на которых напечатаны указатели и надписи "МТС ловит там". Судя по всему, такую же табличку используют с рекламными целями и кафе, попавшие в зону покрытия.
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Пользователи комментируют ситуацию: "Скоро, видимо, появятся мальчики в светоотражающих жилетах и будут взымать арендную плату за паркоместо", "Это история о том, как донецкий люд элементарно "нагибают" сепаратисты. Но можно предположить, что МТС, это только начало еще более серьезных проблем оккупированного региона", "Ватный Стартап - покупаешь GSM повторитель и ставишь у себя в магазине/кафе/автомойке".
В оккупированном Донецке местные жители указывают места, где доступна связь Vodafone специальными указателями, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф..
Об этом сообщил блогер Денис Казанский в Twitter.
На фото видно, что на столпах и других местах в городе висят листки, на которых напечатаны указатели и надписи "МТС ловит там". Судя по всему, такую же табличку используют с рекламными целями и кафе, попавшие в зону покрытия.
Читайте также: Конкурс красоты в «ДНР» подняли на смех
Пользователи комментируют ситуацию: "Скоро, видимо, появятся мальчики в светоотражающих жилетах и будут взымать арендную плату за паркоместо", "Это история о том, как донецкий люд элементарно "нагибают" сепаратисты. Но можно предположить, что МТС, это только начало еще более серьезных проблем оккупированного региона", "Ватный Стартап - покупаешь GSM повторитель и ставишь у себя в магазине/кафе/автомойке".
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