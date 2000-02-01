» » «Переговорные пункты» в Донецке подняли на смех
Раздел: Курьезы  
0

«Переговорные пункты» в Донецке подняли на смех

«Переговорные пункты» в Донецке подняли на смехПроблемы со связью продолжаются.

В оккупированном Донецке местные жители указывают места, где доступна связь Vodafone специальными указателями, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф..

Об этом сообщил блогер Денис Казанский в Twitter.

На фото видно, что на столпах и других местах в городе висят листки, на которых напечатаны указатели и надписи "МТС ловит там". Судя по всему, такую же табличку используют с рекламными целями и кафе, попавшие в зону покрытия.

Читайте также: Конкурс красоты в «ДНР» подняли на смех

Пользователи комментируют ситуацию: "Скоро, видимо, появятся мальчики в светоотражающих жилетах и будут взымать арендную плату за паркоместо", "Это история о том, как донецкий люд элементарно "нагибают" сепаратисты. Но можно предположить, что МТС, это только начало еще более серьезных проблем оккупированного региона", "Ватный Стартап - покупаешь GSM повторитель и ставишь у себя в магазине/кафе/автомойке".

«Переговорные пункты» в Донецке подняли на смех
«Переговорные пункты» в Донецке подняли на смех
«Переговорные пункты» в Донецке подняли на смех
«Переговорные пункты» в Донецке подняли на смех
«Переговорные пункты» в Донецке подняли на смех
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Донецк, связь

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 11:45 » Автор: Анна Мартынова
     78
     0

Похожие новости по теме

Время голубей: в Сети метко высмеяли проблемы со связью на оккупированном Донбассе Время голубей: в Сети метко высмеяли проблемы со связью на оккупированном Донбассе

Жителям псевдореспублик предлагают использовать голубей.

Конкурс красоты в «ДНР» подняли на смех Конкурс красоты в «ДНР» подняли на смех

Без смеха и не взглянешь.

Конкурс красоты в «ДНР» подняли на смех Конкурс красоты в «ДНР» подняли на смех

Хаос на конкурсе сравнили с картинами Босха.

В соцсетях смеются над В соцсетях смеются над "сталинским" кафе в оккупированном Донецке

Кафе назвали в честь Сталина.

В оккупированном Донецке оконфузились с рекламой кафе В оккупированном Донецке оконфузились с рекламой кафе

"Сталин и Махно вертятся в гробах".


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх