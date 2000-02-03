Раздел: Курьезы
Исландские полицейские покорили Instagram забавными снимками
И полицейские умеют веселиться.
Рейкьявик – крупнейший город и столица Исландии. У местного Департамента полиции есть официальный аккаунт в Instagram, где блюстители порядка регулярно выкладывают фотографии из трудовых будней. Город, как и страна в целом, славится низким уровнем преступности, поэтому повседневность полиции наполнена яркими и оригинальными моментами. Эти фотографии привлекли немало внимания, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
У полиции Рейкьявика появились поклонники по всему миру, а аккаунт в Instagram собрал более 140 000 подписчиков. Вот некоторые из снимков:
Читайте также: Фэшн-террористы: эпатажные модники, которые рассмешат любого
Рейкьявик – крупнейший город и столица Исландии. У местного Департамента полиции есть официальный аккаунт в Instagram, где блюстители порядка регулярно выкладывают фотографии из трудовых будней. Город, как и страна в целом, славится низким уровнем преступности, поэтому повседневность полиции наполнена яркими и оригинальными моментами. Эти фотографии привлекли немало внимания, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
У полиции Рейкьявика появились поклонники по всему миру, а аккаунт в Instagram собрал более 140 000 подписчиков. Вот некоторые из снимков:
Читайте также: Фэшн-террористы: эпатажные модники, которые рассмешат любого
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