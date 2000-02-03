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Раздел: Курьезы  
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Исландские полицейские покорили Instagram забавными снимками

Исландские полицейские покорили Instagram забавными снимками И полицейские умеют веселиться.

Рейкьявик – крупнейший город и столица Исландии. У местного Департамента полиции есть официальный аккаунт в Instagram, где блюстители порядка регулярно выкладывают фотографии из трудовых будней. Город, как и страна в целом, славится низким уровнем преступности, поэтому повседневность полиции наполнена яркими и оригинальными моментами. Эти фотографии привлекли немало внимания, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

У полиции Рейкьявика появились поклонники по всему миру, а аккаунт в Instagram собрал более 140 000 подписчиков. Вот некоторые из снимков:

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Исландские полицейские покорили Instagram забавными снимками
Исландские полицейские покорили Instagram забавными снимками
Исландские полицейские покорили Instagram забавными снимками
Исландские полицейские покорили Instagram забавными снимками
Исландские полицейские покорили Instagram забавными снимками
Исландские полицейские покорили Instagram забавными снимками
Исландские полицейские покорили Instagram забавными снимками
Исландские полицейские покорили Instagram забавными снимками
Исландские полицейские покорили Instagram забавными снимками
Исландские полицейские покорили Instagram забавными снимками
Исландские полицейские покорили Instagram забавными снимками
Исландские полицейские покорили Instagram забавными снимками
Исландские полицейские покорили Instagram забавными снимками
Исландские полицейские покорили Instagram забавными снимками
Исландские полицейские покорили Instagram забавными снимками
Исландские полицейские покорили Instagram забавными снимками
Исландские полицейские покорили Instagram забавными снимками
Исландские полицейские покорили Instagram забавными снимками
Исландские полицейские покорили Instagram забавными снимками
Исландские полицейские покорили Instagram забавными снимками
Исландские полицейские покорили Instagram забавными снимками
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 Теги: Instagram, полицейские

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Вчера, 23:58 » Автор: Анна Мартынова
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