Раздел: Курьезы
Хохма дня: первая леди США снова опозорила своего мужа
В сети подозревают, что супруги поссорились.
Первая леди не задержалась для протокольного фото с супругом, а также не дала ему свою руку, а молча проследовала с сыном к авто кортежа, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Первая леди США Мелания Трамп, нарушив протокол, отказалась фотографироваться со своим супругом, президентом Доналльдом Трампом в аэропорту Палм-Бич во Флориде, пишет Daily Mail 3 февраля.
Согласно протоколу, после того, как первые лица спускаются с трапа самолета в аэропорту, они должны ненадолго остановиться для фотографии.
Однако в этот раз первая леди не задержалась для протокольного фото с супругом, а также не дала ему свою руку, а молча проследовала с сыном к авто кортежа.
Семья Трампов прибыла в Палм-Бич, откуда он направится в резиденцию Мар-а-Лаго. Издание отмечает, что Мелания выбрала образ в патриотических цветах - темно синие джинсы и вишневый плащ. Возле аэропорта их встречали около 30 сторонников американского президента.
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Ранее сообщалось, что Мелания Трамп озадачила политических и модных обозревателей белым брючным костюмом и широкой улыбкой после слухов об измене Трампа с порнозвездой.
Первая леди не задержалась для протокольного фото с супругом, а также не дала ему свою руку, а молча проследовала с сыном к авто кортежа, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Первая леди США Мелания Трамп, нарушив протокол, отказалась фотографироваться со своим супругом, президентом Доналльдом Трампом в аэропорту Палм-Бич во Флориде, пишет Daily Mail 3 февраля.
Согласно протоколу, после того, как первые лица спускаются с трапа самолета в аэропорту, они должны ненадолго остановиться для фотографии.
Однако в этот раз первая леди не задержалась для протокольного фото с супругом, а также не дала ему свою руку, а молча проследовала с сыном к авто кортежа.
Семья Трампов прибыла в Палм-Бич, откуда он направится в резиденцию Мар-а-Лаго. Издание отмечает, что Мелания выбрала образ в патриотических цветах - темно синие джинсы и вишневый плащ. Возле аэропорта их встречали около 30 сторонников американского президента.
Читайте также: Фото Путина в обществе миниатюрных девушек насмешило соцсети
Ранее сообщалось, что Мелания Трамп озадачила политических и модных обозревателей белым брючным костюмом и широкой улыбкой после слухов об измене Трампа с порнозвездой.
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