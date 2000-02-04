» » Хохма дня: первая леди США снова опозорила своего мужа
Раздел: Курьезы  
0

Хохма дня: первая леди США снова опозорила своего мужа

Хохма дня: первая леди США снова опозорила своего мужа В сети подозревают, что супруги поссорились.

Первая леди не задержалась для протокольного фото с супругом, а также не дала ему свою руку, а молча проследовала с сыном к авто кортежа, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Первая леди США Мелания Трамп, нарушив протокол, отказалась фотографироваться со своим супругом, президентом Доналльдом Трампом в аэропорту Палм-Бич во Флориде, пишет Daily Mail 3 февраля.

Согласно протоколу, после того, как первые лица спускаются с трапа самолета в аэропорту, они должны ненадолго остановиться для фотографии.

Однако в этот раз первая леди не задержалась для протокольного фото с супругом, а также не дала ему свою руку, а молча проследовала с сыном к авто кортежа.

Семья Трампов прибыла в Палм-Бич, откуда он направится в резиденцию Мар-а-Лаго. Издание отмечает, что Мелания выбрала образ в патриотических цветах - темно синие джинсы и вишневый плащ. Возле аэропорта их встречали около 30 сторонников американского президента.

Читайте также: Фото Путина в обществе миниатюрных девушек насмешило соцсети

Ранее сообщалось, что Мелания Трамп озадачила политических и модных обозревателей белым брючным костюмом и широкой улыбкой после слухов об измене Трампа с порнозвездой.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...
загрузка...
Вчера, 23:29 » Автор: Евгений Шевченко
     178
     0

Похожие новости по теме

Фото Путина в обществе миниатюрных девушек насмешило соцсети Фото Путина в обществе миниатюрных девушек насмешило соцсети

Над ростом президента РФ снова смеются.

«Вылитая Хилари»: Мелания Трамп мастерски потроллила мужа «Вылитая Хилари»: Мелания Трамп мастерски потроллила мужа

Наряд расценили неоднозначно.

В сети хохочут над новогодним украшением Белого дома Меланией Трамп В сети хохочут над новогодним украшением Белого дома Меланией Трамп

Сеть смеется над тем, как Мелания Трамп украсила Белый дом к празднованию Рождества и Нового года.

В Сети хохочут над изменившейся до неузнаваемости Меланией Трамп В Сети хохочут над изменившейся до неузнаваемости Меланией Трамп

Пользователи уверены, супругу Трампа подменили.

Мелания Трамп надела огромный каблук для похода в затопленный Техас Мелания Трамп надела огромный каблук для похода в затопленный Техас

Первая леди США поразила страну странным нарядом.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх