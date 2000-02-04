Раздел: Курьезы
Сеть взорвала видеопародия на разборки в Раде
Смеяться не вредно.
Порой воскресенье не сулит ничего хорошего. В понедельник на работу и этот факт портит настроение на раз.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на etcetera.media.
Предлагаем вам вдоволь насмеяться, посмотрев видео о том, как все возникшие споры решают животные. Веселая получается аналогия, если предположить, что обезьяны - это вовсе не обезьяны, а депутаты.
Читайте также: "Выпила у меня на уроке литр крови": веселые "перлы" учителей
Несколько минут здорового смеха гарантированы!
Порой воскресенье не сулит ничего хорошего. В понедельник на работу и этот факт портит настроение на раз.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на etcetera.media.
Предлагаем вам вдоволь насмеяться, посмотрев видео о том, как все возникшие споры решают животные. Веселая получается аналогия, если предположить, что обезьяны - это вовсе не обезьяны, а депутаты.
Читайте также: "Выпила у меня на уроке литр крови": веселые "перлы" учителей
Несколько минут здорового смеха гарантированы!
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