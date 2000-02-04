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Раздел: Курьезы  
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Сеть взорвала видеопародия на разборки в Раде

Сеть взорвала видеопародия на разборки в РадеСмеяться не вредно.

Порой воскресенье не сулит ничего хорошего. В понедельник на работу и этот факт портит настроение на раз.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на etcetera.media.

Предлагаем вам вдоволь насмеяться, посмотрев видео о том, как все возникшие споры решают животные. Веселая получается аналогия, если предположить, что обезьяны - это вовсе не обезьяны, а депутаты.

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Сегодня, 00:09 » Автор: Наталия Невская
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