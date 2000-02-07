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Раздел: Курьезы  
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Забавные открытки для тех, кто не радуется Дню святого Валентина

Забавные открытки для тех, кто не радуется Дню святого ВалентинаСмело и оригинально.

Специально ко Дню всех влюбленных мы собрали порцию правдивых валентинок для пар с отменным чувством юмора. Если вы тоже считаете этот праздник днем бессмысленных трат и демонстративных чувств — наслаждайтесь, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.

Предлагаем присмотреться к «агрессивным» валентинкам для тех влюбленных, которые обожают сюрпризы. Подготовила эти необычные открытки студия дизайна «СтАгДи».

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Забавные открытки для тех, кто не радуется Дню святого Валентина
Забавные открытки для тех, кто не радуется Дню святого Валентина
Забавные открытки для тех, кто не радуется Дню святого Валентина
Забавные открытки для тех, кто не радуется Дню святого Валентина
Забавные открытки для тех, кто не радуется Дню святого Валентина
Забавные открытки для тех, кто не радуется Дню святого Валентина
Забавные открытки для тех, кто не радуется Дню святого Валентина
Забавные открытки для тех, кто не радуется Дню святого Валентина
Забавные открытки для тех, кто не радуется Дню святого Валентина
Забавные открытки для тех, кто не радуется Дню святого Валентина
Забавные открытки для тех, кто не радуется Дню святого Валентина

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 Теги: открытки, День Святого Валентина

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Вчера, 23:40 » Автор: Анна Мартынова
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