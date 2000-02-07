Раздел: Курьезы
Забавные открытки для тех, кто не радуется Дню святого Валентина
Смело и оригинально.
Специально ко Дню всех влюбленных мы собрали порцию правдивых валентинок для пар с отменным чувством юмора. Если вы тоже считаете этот праздник днем бессмысленных трат и демонстративных чувств — наслаждайтесь, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.
Предлагаем присмотреться к «агрессивным» валентинкам для тех влюбленных, которые обожают сюрпризы. Подготовила эти необычные открытки студия дизайна «СтАгДи».
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Специально ко Дню всех влюбленных мы собрали порцию правдивых валентинок для пар с отменным чувством юмора. Если вы тоже считаете этот праздник днем бессмысленных трат и демонстративных чувств — наслаждайтесь, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.
Предлагаем присмотреться к «агрессивным» валентинкам для тех влюбленных, которые обожают сюрпризы. Подготовила эти необычные открытки студия дизайна «СтАгДи».
Читайте также: Питомцы-хулиганы, способные довести хозяина до истерики
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