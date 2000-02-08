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Раздел: Курьезы  
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«Романтика»: странные фотки, которые можно сделать лишь в плацкарте

«Романтика»: странные фотки, которые можно сделать лишь в плацкартеВ таких путешествиях есть как плюсы, так и минусы.

Тот, кто хоть раз в жизни путешествовал в плацкартном вагоне, наверняка надолго запомнил все прелести этой поездки. За время своей поездки здесь запросто можно встретить новых друзей, познакомиться с интересными людьми, а еще – полюбоваться дырявыми носками соседа по полке, словом – одиночество и плацкарт -понятия несовместимые. Кого и чего только не встретишь во всеми любимом плацкарте, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

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«Романтика»: странные фотки, которые можно сделать лишь в плацкарте
«Романтика»: странные фотки, которые можно сделать лишь в плацкарте
«Романтика»: странные фотки, которые можно сделать лишь в плацкарте
«Романтика»: странные фотки, которые можно сделать лишь в плацкарте
«Романтика»: странные фотки, которые можно сделать лишь в плацкарте
«Романтика»: странные фотки, которые можно сделать лишь в плацкарте
«Романтика»: странные фотки, которые можно сделать лишь в плацкарте
«Романтика»: странные фотки, которые можно сделать лишь в плацкарте
«Романтика»: странные фотки, которые можно сделать лишь в плацкарте
«Романтика»: странные фотки, которые можно сделать лишь в плацкарте
«Романтика»: странные фотки, которые можно сделать лишь в плацкарте
«Романтика»: странные фотки, которые можно сделать лишь в плацкарте
«Романтика»: странные фотки, которые можно сделать лишь в плацкарте
«Романтика»: странные фотки, которые можно сделать лишь в плацкарте
«Романтика»: странные фотки, которые можно сделать лишь в плацкарте
«Романтика»: странные фотки, которые можно сделать лишь в плацкарте
«Романтика»: странные фотки, которые можно сделать лишь в плацкарте
«Романтика»: странные фотки, которые можно сделать лишь в плацкарте
«Романтика»: странные фотки, которые можно сделать лишь в плацкарте
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 Теги: плацкарт, приколы

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Вчера, 23:57 » Автор: Анна Мартынова
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