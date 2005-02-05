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Раздел: Курьезы  
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Жертва пластики: россиянке случайно сделали квадратную грудь

Жертва пластики: россиянке случайно сделали квадратную грудьНе на такой результат она рассчитывала.

Бьюти-блогер из Москвы Юлия Деббагх собирается в судебном порядке требовать компенсацию у пластических врачей после того, как ее грудь получила квадратную форму, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

"Грудь деформировалась. То есть одна часть груди осталась нормальной, а правая стала, ну, будем говорить так – квадратной. Это хороший хирург, с большим опытом, с хорошей репутацией. Что она мне ответила? "Ничего, Юля, надо переделывать, становитесь в очередь и записывайтесь, цену узнаете на сайте", – рассказывает Деббагх.

Жертва пластики: россиянке случайно сделали квадратную грудь


Женщина обратилась к юристам для того, чтобы решать вопрос в судебном порядке. Такое решение она сделала из-за того, что администрация больницы, где ей вставляли импланты, не нашла медицинскую карту Юлии. Карту должен посмотреть хирург, чтобы знать, как исправить ситуацию.

Жертва пластики: россиянке случайно сделали квадратную грудь


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Адвокаты посоветовали блогеру судиться и требовать миллионную компенсацию, ведь дело серьезное.

Что касается восстановления формы груди, то Деббагх уже обратилась ко второму, не менее компетентного хирургу. По его словам, имплант изменил форму груди, потому что был введен над мышцей, а не под. Теперь врачи будут удалять силикон и делать операцию повторно.
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 Теги: пластика, конфуз

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Сегодня, 12:39 » Автор: Анна Мартынова
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Игнат  
Сегодня, 13:07

Нормально. Хоть чем то отличается от современных одинаковых клонов "губысракасиськи".

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