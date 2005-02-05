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Жертва пластики: россиянке случайно сделали квадратную грудь
Не на такой результат она рассчитывала.
Бьюти-блогер из Москвы Юлия Деббагх собирается в судебном порядке требовать компенсацию у пластических врачей после того, как ее грудь получила квадратную форму, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
"Грудь деформировалась. То есть одна часть груди осталась нормальной, а правая стала, ну, будем говорить так – квадратной. Это хороший хирург, с большим опытом, с хорошей репутацией. Что она мне ответила? "Ничего, Юля, надо переделывать, становитесь в очередь и записывайтесь, цену узнаете на сайте", – рассказывает Деббагх.
Женщина обратилась к юристам для того, чтобы решать вопрос в судебном порядке. Такое решение она сделала из-за того, что администрация больницы, где ей вставляли импланты, не нашла медицинскую карту Юлии. Карту должен посмотреть хирург, чтобы знать, как исправить ситуацию.
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Адвокаты посоветовали блогеру судиться и требовать миллионную компенсацию, ведь дело серьезное.
Что касается восстановления формы груди, то Деббагх уже обратилась ко второму, не менее компетентного хирургу. По его словам, имплант изменил форму груди, потому что был введен над мышцей, а не под. Теперь врачи будут удалять силикон и делать операцию повторно.
Бьюти-блогер из Москвы Юлия Деббагх собирается в судебном порядке требовать компенсацию у пластических врачей после того, как ее грудь получила квадратную форму, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
"Грудь деформировалась. То есть одна часть груди осталась нормальной, а правая стала, ну, будем говорить так – квадратной. Это хороший хирург, с большим опытом, с хорошей репутацией. Что она мне ответила? "Ничего, Юля, надо переделывать, становитесь в очередь и записывайтесь, цену узнаете на сайте", – рассказывает Деббагх.
Женщина обратилась к юристам для того, чтобы решать вопрос в судебном порядке. Такое решение она сделала из-за того, что администрация больницы, где ей вставляли импланты, не нашла медицинскую карту Юлии. Карту должен посмотреть хирург, чтобы знать, как исправить ситуацию.
Читайте также: Дженнифер Лопес случайно "засветила" грудь
Адвокаты посоветовали блогеру судиться и требовать миллионную компенсацию, ведь дело серьезное.
Что касается восстановления формы груди, то Деббагх уже обратилась ко второму, не менее компетентного хирургу. По его словам, имплант изменил форму груди, потому что был введен над мышцей, а не под. Теперь врачи будут удалять силикон и делать операцию повторно.
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