Раздел: Курьезы
Пользователи Twitter вспомнили самые смешные причины для ссор
У каждого есть такая причина.
Пользователи твиттера запустили любопытный флешмоб. Под хештегом #StupidThingsCouplesFightAbout (#ГлупыеПричиныСсор) они делятся ситуациями, которые послужили причинами разногласий с их вторыми половинками. И вы даже не представляете, сколько людей ругается из-за тележек в супермаркете или, особенно, туалетной бумаги, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.
Мы выбрали самые нелепые и в то же время чертовски жизненные причины ссор и делится ими с вами, чтобы показать: не надо так.
Читайте также: Самые странные причины для расставаний: смешные открытки
Пользователи твиттера запустили любопытный флешмоб. Под хештегом #StupidThingsCouplesFightAbout (#ГлупыеПричиныСсор) они делятся ситуациями, которые послужили причинами разногласий с их вторыми половинками. И вы даже не представляете, сколько людей ругается из-за тележек в супермаркете или, особенно, туалетной бумаги, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.
Мы выбрали самые нелепые и в то же время чертовски жизненные причины ссор и делится ими с вами, чтобы показать: не надо так.
Читайте также: Самые странные причины для расставаний: смешные открытки
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