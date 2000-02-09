» » Пользователи Twitter вспомнили самые смешные причины для ссор
Раздел: Курьезы  
0

Пользователи Twitter вспомнили самые смешные причины для ссор

Пользователи Twitter вспомнили самые смешные причины для ссорУ каждого есть такая причина.

Пользователи твиттера запустили любопытный флешмоб. Под хештегом #StupidThingsCouplesFightAbout (#ГлупыеПричиныСсор) они делятся ситуациями, которые послужили причинами разногласий с их вторыми половинками. И вы даже не представляете, сколько людей ругается из-за тележек в супермаркете или, особенно, туалетной бумаги, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.

Мы выбрали самые нелепые и в то же время чертовски жизненные причины ссор и делится ими с вами, чтобы показать: не надо так.

Читайте также: Самые странные причины для расставаний: смешные открытки

Пользователи Twitter вспомнили самые смешные причины для ссор
Пользователи Twitter вспомнили самые смешные причины для ссор
Пользователи Twitter вспомнили самые смешные причины для ссор
Пользователи Twitter вспомнили самые смешные причины для ссор
Пользователи Twitter вспомнили самые смешные причины для ссор
Пользователи Twitter вспомнили самые смешные причины для ссор
Пользователи Twitter вспомнили самые смешные причины для ссор
Пользователи Twitter вспомнили самые смешные причины для ссор
Пользователи Twitter вспомнили самые смешные причины для ссор
Пользователи Twitter вспомнили самые смешные причины для ссор
Пользователи Twitter вспомнили самые смешные причины для ссор
Пользователи Twitter вспомнили самые смешные причины для ссор
Пользователи Twitter вспомнили самые смешные причины для ссор
Пользователи Twitter вспомнили самые смешные причины для ссор
Пользователи Twitter вспомнили самые смешные причины для ссор
Пользователи Twitter вспомнили самые смешные причины для ссор
Пользователи Twitter вспомнили самые смешные причины для ссор
Пользователи Twitter вспомнили самые смешные причины для ссор
Пользователи Twitter вспомнили самые смешные причины для ссор
Пользователи Twitter вспомнили самые смешные причины для ссор
Пользователи Twitter вспомнили самые смешные причины для ссор
Пользователи Twitter вспомнили самые смешные причины для ссор
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Twitter, ссора

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 00:41 » Автор: Анна Мартынова
     223
     0

Похожие новости по теме

Самые смешные прически людей, побывавших в полицейских участках Самые смешные прически людей, побывавших в полицейских участках

В таком виде их и сфотографировали.

Самые смешные фотожабы на Самые смешные фотожабы на "арест" Яценюка

Пользователи сети создали смешные фотожабы на информацию об «аресте» бывшего премьер-министра Арсения Яценюка.

Самые странные причины для расставаний: смешные открытки Самые странные причины для расставаний: смешные открытки

Заряжайтесь позитивом.

"Доверся мне, я инженер": самые смешные жизненные картинки

Традиционная коллекция прикольных демотиваторов.

До свидания, школа: самые смешные наряды выпускников До свидания, школа: самые смешные наряды выпускников

Некоторые наряды весьма "экстравагантные".


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх