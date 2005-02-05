На Олимпиаде по Пхенчхану прогулялись «фальшивые» Трамп и Ким Чен Ын

"Политики" вызвали большой ажиотаж.



На церемонии открытия Зимних Олимпийских игр-2018 в южнокорейском Пхенчхане пользователи социальных сетей активно фотографируют людей, загримированных под президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, передает



Фотографии 9 февраля обнародовало агентство Reuters.



Делегация из КНДР, в том числе сестра лидера Северной Кореи Ким Чен Ына - Ким Е Чжон ранее прибыла на Олимпиаду. Северокорейскую делегацию возглавляет номинальный глава КНДР Ким Ен Нам.



Церемония началась с традиционного театрализованного представления с элементами местного фольклора и мифологии. Корейский колорит был представлен зрителям на стадионе и телезрителям со всего мира.



После театрализованного представления состоялся парад команд, где Украину представили ведущие атлеты в зимних видах спорта. Всего нашу команду в Корее будут представлять 33 спортсмена.



Знаменосцем сборной Украины в Пхенчхане стала капитан женской сборной по биатлону, олимпийский чемпион Сочи-2014 Елена Подгрушная.



Читайте также: Сестры Кардашян прогулялись по пляжу в откровенных бикини



Олимпиада-2018 в Южной Корее проходит с 9 по 25 февраля 2018.





Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter На церемонии открытия Зимних Олимпийских игр-2018 в южнокорейском Пхенчхане пользователи социальных сетей активно фотографируют людей, загримированных под президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua Фотографии 9 февраля обнародовало агентство Reuters.Делегация из КНДР, в том числе сестра лидера Северной Кореи Ким Чен Ына - Ким Е Чжон ранее прибыла на Олимпиаду. Северокорейскую делегацию возглавляет номинальный глава КНДР Ким Ен Нам.Церемония началась с традиционного театрализованного представления с элементами местного фольклора и мифологии. Корейский колорит был представлен зрителям на стадионе и телезрителям со всего мира.После театрализованного представления состоялся парад команд, где Украину представили ведущие атлеты в зимних видах спорта. Всего нашу команду в Корее будут представлять 33 спортсмена.Знаменосцем сборной Украины в Пхенчхане стала капитан женской сборной по биатлону, олимпийский чемпион Сочи-2014 Елена Подгрушная.Олимпиада-2018 в Южной Корее проходит с 9 по 25 февраля 2018.



