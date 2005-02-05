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Раздел: Курьезы  
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На Олимпиаде по Пхенчхану прогулялись «фальшивые» Трамп и Ким Чен Ын

На Олимпиаде по Пхенчхану прогулялись «фальшивые» Трамп и Ким Чен Ын"Политики" вызвали большой ажиотаж.

На церемонии открытия Зимних Олимпийских игр-2018 в южнокорейском Пхенчхане пользователи социальных сетей активно фотографируют людей, загримированных под президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.

Фотографии 9 февраля обнародовало агентство Reuters.

Делегация из КНДР, в том числе сестра лидера Северной Кореи Ким Чен Ына - Ким Е Чжон ранее прибыла на Олимпиаду. Северокорейскую делегацию возглавляет номинальный глава КНДР Ким Ен Нам.

Церемония началась с традиционного театрализованного представления с элементами местного фольклора и мифологии. Корейский колорит был представлен зрителям на стадионе и телезрителям со всего мира.

После театрализованного представления состоялся парад команд, где Украину представили ведущие атлеты в зимних видах спорта. Всего нашу команду в Корее будут представлять 33 спортсмена.

Знаменосцем сборной Украины в Пхенчхане стала капитан женской сборной по биатлону, олимпийский чемпион Сочи-2014 Елена Подгрушная.

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Олимпиада-2018 в Южной Корее проходит с 9 по 25 февраля 2018.

На Олимпиаде по Пхенчхану прогулялись «фальшивые» Трамп и Ким Чен Ын
На Олимпиаде по Пхенчхану прогулялись «фальшивые» Трамп и Ким Чен Ын
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 Теги: Трамп, Олимпийские игры-2018

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Сегодня, 13:02 » Автор: Анна Мартынова
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