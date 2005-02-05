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Раздел: Курьезы  
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81-летняя китаянка получила диплом о высшем образовании

81-летняя китаянка получила диплом о высшем образованииПоследний экзамен женщина смогла сдать с шестой попытки.

Жительница Китая получила диплом о высшем образовании в 81 год, став специалистом в области электронной торговли, сообщает ТАСС со ссылкой на «Синьхуа», пишет Хроника.инфо со ссылкой на Аспекты.

Выпускница Тяньцзиньского университета (Тяньцзинь, Северный Китай) Сюэ Миньсю поступила в учебное заведение в возрасте 77 лет.

Обучение она проходила дистанционно. «Учеба доставляла мне удовольствие, она как награда мне», — заявила выпускница журналистам. — Идти своим путем для меня в жизни было самым главным. А еще — не поддаваться трудностям и иметь мужество двигаться вперед».

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Сообщается, что последний экзамен женщина смогла сдать с шестой попытки.
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 Теги: Китай, образование

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Сегодня, 13:00 » Автор: Татьяна Ларина
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