Раздел: Курьезы
81-летняя китаянка получила диплом о высшем образовании
Последний экзамен женщина смогла сдать с шестой попытки.
Жительница Китая получила диплом о высшем образовании в 81 год, став специалистом в области электронной торговли, сообщает ТАСС со ссылкой на «Синьхуа», пишет Хроника.инфо со ссылкой на Аспекты.
Выпускница Тяньцзиньского университета (Тяньцзинь, Северный Китай) Сюэ Миньсю поступила в учебное заведение в возрасте 77 лет.
Обучение она проходила дистанционно. «Учеба доставляла мне удовольствие, она как награда мне», — заявила выпускница журналистам. — Идти своим путем для меня в жизни было самым главным. А еще — не поддаваться трудностям и иметь мужество двигаться вперед».
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Сообщается, что последний экзамен женщина смогла сдать с шестой попытки.
Жительница Китая получила диплом о высшем образовании в 81 год, став специалистом в области электронной торговли, сообщает ТАСС со ссылкой на «Синьхуа», пишет Хроника.инфо со ссылкой на Аспекты.
Выпускница Тяньцзиньского университета (Тяньцзинь, Северный Китай) Сюэ Миньсю поступила в учебное заведение в возрасте 77 лет.
Обучение она проходила дистанционно. «Учеба доставляла мне удовольствие, она как награда мне», — заявила выпускница журналистам. — Идти своим путем для меня в жизни было самым главным. А еще — не поддаваться трудностям и иметь мужество двигаться вперед».
Читайте также: Чиновник из Бреста более 8 лет работал по поддельному диплому о высшем образовании
Сообщается, что последний экзамен женщина смогла сдать с шестой попытки.
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