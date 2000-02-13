» » Корова в Индонезии родила теленка и черепаху
Раздел: Курьезы  
0

Корова в Индонезии родила теленка и черепаху

Корова в Индонезии родила теленка и черепаху Причины этого странного явления неизвестны.

В Индонезии корова родила черепаху. Владелец животного — Римин Нггаду — был шокирован произошедшим, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Как утверждает мужчина, на свет появился достаточно крепкий теленок, чему все обрадовались, однако через минуту была замечена крохотная черепаха, которая «приклеилась» к новорожденному. Эту поразительную новость передает Daily Star. К слову, редакция ресурса не очень верит в произошедшее, считая, что это вполне может быть фейк.

Читайте также: Британские уфологи рассказали о самых необычных НЛО

Поверить в историю достаточно сложно, однако СМИ провинции Горонтало активно распространяют новость, даже не выяснив её достоверность.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 00:30 » Автор: Евгений Шевченко
     1030
     0

Похожие новости по теме

Британские уфологи рассказали о самых необычных НЛО Британские уфологи рассказали о самых необычных НЛО

Было рассекречено три факта наблюдения объектов в небе.

Ученые нашли морскую черепаху с двумя головами Ученые нашли морскую черепаху с двумя головами

Во Флориде нашли морскую черепаху, которая родилась с двумя головами.

«Пятый элемент»: в Китае родилась корова с ногой, растущей из спины «Пятый элемент»: в Китае родилась корова с ногой, растущей из спины

Ветеринары сказали фермеру, что корова не является мутантом.

Ученые обнаружили уникальную светящуюся в темноте черепаху Ученые обнаружили уникальную светящуюся в темноте черепаху

Данный вид рептилий находится на грани вымирания.

Трехглазого теленка назвали воплощением Шивы Трехглазого теленка назвали воплощением Шивы

Верующие активно стекаются в деревню Колатхур в Тамил Наду.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх