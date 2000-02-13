Раздел: Курьезы
Корова в Индонезии родила теленка и черепаху
Причины этого странного явления неизвестны.
В Индонезии корова родила черепаху. Владелец животного — Римин Нггаду — был шокирован произошедшим, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Как утверждает мужчина, на свет появился достаточно крепкий теленок, чему все обрадовались, однако через минуту была замечена крохотная черепаха, которая «приклеилась» к новорожденному. Эту поразительную новость передает Daily Star. К слову, редакция ресурса не очень верит в произошедшее, считая, что это вполне может быть фейк.
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Поверить в историю достаточно сложно, однако СМИ провинции Горонтало активно распространяют новость, даже не выяснив её достоверность.
В Индонезии корова родила черепаху. Владелец животного — Римин Нггаду — был шокирован произошедшим, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Как утверждает мужчина, на свет появился достаточно крепкий теленок, чему все обрадовались, однако через минуту была замечена крохотная черепаха, которая «приклеилась» к новорожденному. Эту поразительную новость передает Daily Star. К слову, редакция ресурса не очень верит в произошедшее, считая, что это вполне может быть фейк.
Читайте также: Британские уфологи рассказали о самых необычных НЛО
Поверить в историю достаточно сложно, однако СМИ провинции Горонтало активно распространяют новость, даже не выяснив её достоверность.
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