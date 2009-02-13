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«Беременное» фото Захарченко насмешило Сеть

«Беременное» фото Захарченко насмешило СетьЖивот уже не скрыть.

В социальных сетях снова высмеяли фото растолстевшего главаря террористической "ДНР" Александра Захарченко, передает хроника.инфо со ссылкой на u-news.com.ua.

Его фото опубликовал сторонник сепаратистов Донбасса и пророссийский пропагандист Константин Долгов на своей странице в Facebook.

"Специально для упоротых захароботов, которые не верят в то, что наша Саша на девятом месяце и скоро родит. Вот вам официальное фото от пресс-службы ОД "Донецкая республика"", - написал он.

«Беременное» фото Захарченко насмешило Сеть


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Стоит отметить, что фото было сделано 12 февраля на открытии экспозиционного зала "Республика, рожденная революцией" в донецком краеведческом музее, посвященного 100-летию со дня провозглашения Донецко-Криворожской Республики в 1918 году.
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 Теги: Захарченко, фото

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Сегодня, 13:18 » Автор: Анна Мартынова
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