Раздел: Курьезы
«Беременное» фото Захарченко насмешило Сеть
Живот уже не скрыть.
В социальных сетях снова высмеяли фото растолстевшего главаря террористической "ДНР" Александра Захарченко, передает хроника.инфо со ссылкой на u-news.com.ua.
Его фото опубликовал сторонник сепаратистов Донбасса и пророссийский пропагандист Константин Долгов на своей странице в Facebook.
"Специально для упоротых захароботов, которые не верят в то, что наша Саша на девятом месяце и скоро родит. Вот вам официальное фото от пресс-службы ОД "Донецкая республика"", - написал он.
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Стоит отметить, что фото было сделано 12 февраля на открытии экспозиционного зала "Республика, рожденная революцией" в донецком краеведческом музее, посвященного 100-летию со дня провозглашения Донецко-Криворожской Республики в 1918 году.
В социальных сетях снова высмеяли фото растолстевшего главаря террористической "ДНР" Александра Захарченко, передает хроника.инфо со ссылкой на u-news.com.ua.
Его фото опубликовал сторонник сепаратистов Донбасса и пророссийский пропагандист Константин Долгов на своей странице в Facebook.
"Специально для упоротых захароботов, которые не верят в то, что наша Саша на девятом месяце и скоро родит. Вот вам официальное фото от пресс-службы ОД "Донецкая республика"", - написал он.
Читайте также: «Ответ Трампу»: Сеть насмешило фото Путина в обществе девушек
Стоит отметить, что фото было сделано 12 февраля на открытии экспозиционного зала "Республика, рожденная революцией" в донецком краеведческом музее, посвященного 100-летию со дня провозглашения Донецко-Криворожской Республики в 1918 году.
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