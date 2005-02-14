Раздел: Курьезы
«Тракторный биатлон»: в Беларуси пройдут забавные соревнования
Эстафету организовал тракторный завод.
Необычная зимняя эстафета пройдет через несколько дней в Беларуси. Ее участникам нужно будет прийти к финишу первыми и лучше всех отстреляться — правда, вместо лыж у спортсменов будут малогабаритные трактора, а вместо винтовок — пейнтбольные ружья. «Тракторный биатлон» пройдет в песчаном карьере между Крево и Сморгонью, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на realist.online.
Участвовать в соревнованиях будут пять команд, которым предстоит преодолеть множество препятствий на пересеченной местности. Промахнувшимся в стрельбе, как и положено в биатлоне, придется сделать штрафной круг.
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Организатором эстафеты станет Минский тракторный завод — таким образом там надеются продемонстрировать возможности своей универсальной мини-техники. Гостей мероприятия обещают покатать на тракторах.
Необычная зимняя эстафета пройдет через несколько дней в Беларуси. Ее участникам нужно будет прийти к финишу первыми и лучше всех отстреляться — правда, вместо лыж у спортсменов будут малогабаритные трактора, а вместо винтовок — пейнтбольные ружья. «Тракторный биатлон» пройдет в песчаном карьере между Крево и Сморгонью, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на realist.online.
Участвовать в соревнованиях будут пять команд, которым предстоит преодолеть множество препятствий на пересеченной местности. Промахнувшимся в стрельбе, как и положено в биатлоне, придется сделать штрафной круг.
Читайте также: В Альпах пройдут уникальные скачки на льду
Организатором эстафеты станет Минский тракторный завод — таким образом там надеются продемонстрировать возможности своей универсальной мини-техники. Гостей мероприятия обещают покатать на тракторах.
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