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Раздел: Курьезы  
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«Тракторный биатлон»: в Беларуси пройдут забавные соревнования

«Тракторный биатлон»: в Беларуси пройдут забавные соревнованияЭстафету организовал тракторный завод.

Необычная зимняя эстафета пройдет через несколько дней в Беларуси. Ее участникам нужно будет прийти к финишу первыми и лучше всех отстреляться — правда, вместо лыж у спортсменов будут малогабаритные трактора, а вместо винтовок — пейнтбольные ружья. «Тракторный биатлон» пройдет в песчаном карьере между Крево и Сморгонью, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на realist.online.

Участвовать в соревнованиях будут пять команд, которым предстоит преодолеть множество препятствий на пересеченной местности. Промахнувшимся в стрельбе, как и положено в биатлоне, придется сделать штрафной круг.

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Организатором эстафеты станет Минский тракторный завод — таким образом там надеются продемонстрировать возможности своей универсальной мини-техники. Гостей мероприятия обещают покатать на тракторах.
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 Теги: Беларусь, трактор

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Сегодня, 13:39 » Автор: Анна Мартынова
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