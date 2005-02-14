Раздел: Курьезы
Наглый кот, «заблокировавший» эскалатор, стал героем Сети
Коту плевать на окружающих.
Пользователи социальных сетей пришли в восторг от наглого кота, который лег перед эскалатором в Стамбуле, и люди лишь чудом на него не наступали, передает Хроника.инфо со ссылкой на depo.ua
Видео с животным опубликовала группа Aww Station в Facebook.
За два дня его посмотрели более 2,3 миллиона раз.
В комментариях пользователи сравнивают друг друга и своих собственных воспитанников с героем видео. Кроме того, многие поделились мнением о поведении кота и людей, решивших его не беспокоить.
"Никто не сдвинул кота, даже несмотря на то, что всем было неудобно, потому что все знают, что коты не уйдут с места, если не захотят этого", - пишет Boyee Lin.
"Может быть, им не стоит строить эскалатор там, где сидит кошка?", - пишет Kelsey Scenk.
"Вот за это я люблю кошек", - пишет Belle Lee.
"Босс, ха-ха-ха", - пишет Арабелла Gordon.
"Общественная культура и чертов кот-анархист в одном видео", - пишет Joe Escajeda.
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"Сижу, где хочу", - пишет Eliana Nina Buonaiuto.
"Мое тотемное животное", - пишет Amy Wong.
Пользователи социальных сетей пришли в восторг от наглого кота, который лег перед эскалатором в Стамбуле, и люди лишь чудом на него не наступали, передает Хроника.инфо со ссылкой на depo.ua
Видео с животным опубликовала группа Aww Station в Facebook.
За два дня его посмотрели более 2,3 миллиона раз.
В комментариях пользователи сравнивают друг друга и своих собственных воспитанников с героем видео. Кроме того, многие поделились мнением о поведении кота и людей, решивших его не беспокоить.
"Никто не сдвинул кота, даже несмотря на то, что всем было неудобно, потому что все знают, что коты не уйдут с места, если не захотят этого", - пишет Boyee Lin.
"Может быть, им не стоит строить эскалатор там, где сидит кошка?", - пишет Kelsey Scenk.
"Вот за это я люблю кошек", - пишет Belle Lee.
"Босс, ха-ха-ха", - пишет Арабелла Gordon.
"Общественная культура и чертов кот-анархист в одном видео", - пишет Joe Escajeda.
Читайте также: Наглый кот стал звездой Сети, прервав пламенную речь мэра
"Сижу, где хочу", - пишет Eliana Nina Buonaiuto.
"Мое тотемное животное", - пишет Amy Wong.
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