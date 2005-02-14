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Раздел: Курьезы  
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Наглый кот, «заблокировавший» эскалатор, стал героем Сети

Наглый кот, «заблокировавший» эскалатор, стал героем СетиКоту плевать на окружающих.

Пользователи социальных сетей пришли в восторг от наглого кота, который лег перед эскалатором в Стамбуле, и люди лишь чудом на него не наступали, передает Хроника.инфо со ссылкой на depo.ua

Видео с животным опубликовала группа Aww Station в Facebook.

За два дня его посмотрели более 2,3 миллиона раз.

В комментариях пользователи сравнивают друг друга и своих собственных воспитанников с героем видео. Кроме того, многие поделились мнением о поведении кота и людей, решивших его не беспокоить.

"Никто не сдвинул кота, даже несмотря на то, что всем было неудобно, потому что все знают, что коты не уйдут с места, если не захотят этого", - пишет Boyee Lin.

"Может быть, им не стоит строить эскалатор там, где сидит кошка?", - пишет Kelsey Scenk.

"Вот за это я люблю кошек", - пишет Belle Lee.

"Босс, ха-ха-ха", - пишет Арабелла Gordon.

"Общественная культура и чертов кот-анархист в одном видео", - пишет Joe Escajeda.

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"Сижу, где хочу", - пишет Eliana Nina Buonaiuto.

"Мое тотемное животное", - пишет Amy Wong.

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 Теги: кот, Стамбул

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Сегодня, 13:52 » Автор: Анна Мартынова
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