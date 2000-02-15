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Раздел: Курьезы  
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Застрявший в двери радикал повеселил Сеть

Застрявший в двери радикал повеселил СетьКадр получился эффектный.

Двери «Сбербанка России» стали ловушкой для активиста, участвовавшего в акции ОУН, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.

Курьезный случай произошел вчера с одним из радикалов - участников погромов на Подоле в Киеве, во время которых были повреждены здания «Сбербанка России» и Россотрудничества.

Напомним, акция под названием «Смерть России» в минувшее воскресенье собрала сотни активистов «Добровольческого движения ОУН» Николая Коханивского.

После того, как агрессивно настроенный молодой человек решил ногой выбить стекло входной двери «Сбербанка России», он долго не мог высвободить ногу из образовавщейся в стекле дыры.

На помощь радикалу никто не пришел и ему пришлось потратить время на то, чтобы самостоятельно выбраться из ловушки.

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Люди, ставшие очевидцами курьеза, охотно фотографировали происходящее.

Фото инцидента сразу же разлетелись по соцсетям.

Застрявший в двери радикал повеселил Сеть
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 Теги: радикал, прикол

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Сегодня, 14:10 » Автор: Анна Мартынова
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