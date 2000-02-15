Раздел: Курьезы
Новую партию Добкина подняли на смех
Реакция соцсетей неоднозначна.
"В сети активно обсуждают новость о том, что народный депутат Украины от "Оппозиционного блока" Михаил Добкин создал собственную партию под названием "Христианские социалисты", передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
О создании партии, которая была зарегистрирована еще 15 февраля, сообщил сам Михаил Добкин вечером 20 февраля, опубликовав на своей странице в Facebook фотографию с флагом партии.
"Хорошего позднего вечера всем!" – подписал снимок политик.
Этот пост тут же растиражировали некоторые паблики в Twitter и пользователи в Facebook.
"Тем временем Мишаня получил свежий грант из-за поребрика и зарегал новую партию. Мы даже не можем придумать смешной подводки к этой новости, честно", - говорится в сообществе "Ху*вый Харьков" в Twitter.
"Це ж грьобаний 3.14здец!!! Оце так вам перемога Майдану та "Революції Гідності". Це грьобане дно!!!" – пишут в сообществе "Наш Харків".
Надо сказать, что часть пользователей тут же стали комментировать это событие, на ходу придумывая оригинальные названия для новосозданной партии.
"Ну...рандомный называтель партий еще нормально сгенерировал. Могло быть: "вегетарианские квадроциклисты" или "прорезиненные бобслеисты", "Муслимские республиканцы", "Почему не ХЗ?! ", "По названию партии видно, часть денег уже пронюхана", - пишут они.
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Другая часть пользователей, не пылая особым оптимизмом, обсыпали политика серией стебных шуток. "Добкин - христианин. *громкий хохот будит соседей", "Миша, вы или крест снимите или трусы наденьте!, "Соціалісти - це ж атеїсти", - не унимаются они.
"В сети активно обсуждают новость о том, что народный депутат Украины от "Оппозиционного блока" Михаил Добкин создал собственную партию под названием "Христианские социалисты", передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
О создании партии, которая была зарегистрирована еще 15 февраля, сообщил сам Михаил Добкин вечером 20 февраля, опубликовав на своей странице в Facebook фотографию с флагом партии.
"Хорошего позднего вечера всем!" – подписал снимок политик.
Этот пост тут же растиражировали некоторые паблики в Twitter и пользователи в Facebook.
"Тем временем Мишаня получил свежий грант из-за поребрика и зарегал новую партию. Мы даже не можем придумать смешной подводки к этой новости, честно", - говорится в сообществе "Ху*вый Харьков" в Twitter.
"Це ж грьобаний 3.14здец!!! Оце так вам перемога Майдану та "Революції Гідності". Це грьобане дно!!!" – пишут в сообществе "Наш Харків".
Надо сказать, что часть пользователей тут же стали комментировать это событие, на ходу придумывая оригинальные названия для новосозданной партии.
"Ну...рандомный называтель партий еще нормально сгенерировал. Могло быть: "вегетарианские квадроциклисты" или "прорезиненные бобслеисты", "Муслимские республиканцы", "Почему не ХЗ?! ", "По названию партии видно, часть денег уже пронюхана", - пишут они.
Читайте также: Новую российскую медаль подняли на смех
Другая часть пользователей, не пылая особым оптимизмом, обсыпали политика серией стебных шуток. "Добкин - христианин. *громкий хохот будит соседей", "Миша, вы или крест снимите или трусы наденьте!, "Соціалісти - це ж атеїсти", - не унимаются они.
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