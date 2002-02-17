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Раздел: Курьезы  
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Сеть позабавил ролик с самым «нежным» в мире водителем автобуса

Сеть позабавил ролик с самым «нежным» в мире водителем автобусаТакого вы еще не видели.

В интернете набирает популярность видео, снятое пассажирами автобуса. Они заметили, как водитель переключает коробку передач и решили показать это всему миру. Ролик стал вирусным и набрал большое количество комментариев, передает Хроника.инфо со ссылкой на Час Пик.

На видео водитель транспортного средства очень аккуратно переключает коробку передач. Обычно этот процесс происходит несколько иначе.

"Тот редкий вид мужчин, который даже с коробкой обходится галантно", - прокомментировали запись пользователи сети.

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Они отметили, что его женщине "очень повезло". Хотя нашлись и те, кто подумал, что его могут и не интересовать представительницы прекрасного пола.

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 Теги: автобус, водитель

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Сегодня, 14:39 » Автор: Анна Мартынова
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