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Раздел: Курьезы  
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Трамп забавно показал, как маскирует свою лысину

Трамп забавно показал, как маскирует свою лысинуТема прически Трампа время от времени попадает на страницы известных изданий

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пошутил о том, как пытается замаскировать свою лысину с помощью прически, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.

Лидер США, выступая на съезде консервативных политических активистов, решил развлечь присутствующих.

"Какая прекрасная картинка, гляньте, я люблю смотреть, как этот человек говорит", - заявил президент, показывая на свое изображение на экране.

Потом он показал присутствующим свой затылок и сказал: "Я из кожи вон лезу, чтобы скрыть эту лысину, люди, я тяжело работаю над этим".

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Тема прически Трампа время от времени попадает на страницы известных изданий, она стала интернет-мемом и объектом для фотожаб. Недавно ветер в очередной раз раздул волосы Трампа и это попало на видео.

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 Теги: Трамп, причёска

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Сегодня, 15:12 » Автор: Татьяна Ларина
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