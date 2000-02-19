Раздел: Курьезы
Трамп забавно показал, как маскирует свою лысину
Тема прически Трампа время от времени попадает на страницы известных изданий
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пошутил о том, как пытается замаскировать свою лысину с помощью прически, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.
Лидер США, выступая на съезде консервативных политических активистов, решил развлечь присутствующих.
"Какая прекрасная картинка, гляньте, я люблю смотреть, как этот человек говорит", - заявил президент, показывая на свое изображение на экране.
Потом он показал присутствующим свой затылок и сказал: "Я из кожи вон лезу, чтобы скрыть эту лысину, люди, я тяжело работаю над этим".
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Тема прически Трампа время от времени попадает на страницы известных изданий, она стала интернет-мемом и объектом для фотожаб. Недавно ветер в очередной раз раздул волосы Трампа и это попало на видео.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пошутил о том, как пытается замаскировать свою лысину с помощью прически, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.
Лидер США, выступая на съезде консервативных политических активистов, решил развлечь присутствующих.
"Какая прекрасная картинка, гляньте, я люблю смотреть, как этот человек говорит", - заявил президент, показывая на свое изображение на экране.
Потом он показал присутствующим свой затылок и сказал: "Я из кожи вон лезу, чтобы скрыть эту лысину, люди, я тяжело работаю над этим".
Читайте также: Дональд Трамп показал свой роскошный «замок». Фото
Тема прически Трампа время от времени попадает на страницы известных изданий, она стала интернет-мемом и объектом для фотожаб. Недавно ветер в очередной раз раздул волосы Трампа и это попало на видео.
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