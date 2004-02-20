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Раздел: Курьезы  
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Киевлян насмешил очередной «царь-балкон»

Киевлян насмешил очередной «царь-балкон»Киевляне находят новые способы портить вид города.

В Киеве нашли еще один шедевр современной архитектуры. В новострое на Глубочицкой улице постепенно растет царь-балкон, выполненный в псевдогреческом стиле. Соответствующее фото опубликовала Анна Балховитина, передает Хроника.инфо со ссылкой на 44.ua.

Киевлян насмешил очередной «царь-балкон»


Согласовать? Это как?

Киевлян насмешил очередной «царь-балкон»


Нужно французский балкон делать. С выносом внутрь.

Киевлян насмешил очередной «царь-балкон»


Бедняги, как они только зимуют!

Киевлян насмешил очередной «царь-балкон»


Кто сказал "риверстоун"?

Киевлян насмешил очередной «царь-балкон»


Не впервые слышим о такой эстетической услуге. Вроде как отлично.

Киевлян насмешил очередной «царь-балкон»


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Не будем озвучивать более актуальные названия, пожалуй.

Киевлян насмешил очередной «царь-балкон»
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 Теги: Киев, балкон

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Сегодня, 14:20 » Автор: Анна Мартынова
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