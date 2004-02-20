Раздел: Курьезы
Киевлян насмешил очередной «царь-балкон»
Киевляне находят новые способы портить вид города.
В Киеве нашли еще один шедевр современной архитектуры. В новострое на Глубочицкой улице постепенно растет царь-балкон, выполненный в псевдогреческом стиле. Соответствующее фото опубликовала Анна Балховитина, передает Хроника.инфо со ссылкой на 44.ua.
Согласовать? Это как?
Нужно французский балкон делать. С выносом внутрь.
Бедняги, как они только зимуют!
Кто сказал "риверстоун"?
Не впервые слышим о такой эстетической услуге. Вроде как отлично.
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Не будем озвучивать более актуальные названия, пожалуй.
В Киеве нашли еще один шедевр современной архитектуры. В новострое на Глубочицкой улице постепенно растет царь-балкон, выполненный в псевдогреческом стиле. Соответствующее фото опубликовала Анна Балховитина, передает Хроника.инфо со ссылкой на 44.ua.
Согласовать? Это как?
Нужно французский балкон делать. С выносом внутрь.
Бедняги, как они только зимуют!
Кто сказал "риверстоун"?
Не впервые слышим о такой эстетической услуге. Вроде как отлично.
Читайте также: Щенок-путешественник стал новой звездой Instagram
Не будем озвучивать более актуальные названия, пожалуй.
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