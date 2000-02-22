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Раздел: Курьезы  
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Российские военные насмешили конфузом с погрузкой самоходной гаубицы

Российские военные насмешили конфузом с погрузкой самоходной гаубицы"Мучения" военных засняли на видео.

В Черняховске, что в Калининградской области России, военные во время погрузки гаубицы 2С3 Акация на грузовик, уронили ее, не попав на платформу, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

Соответствующее видео, которое снял случайный свидетель ЧП, опубликовано в YouTube 26 февраля.

На кадрах видно, как гаубица сначала падает на бок, а потом полностью переворачивается, и в какой-то момент приземляется на крышу.

Местные СМИ сообщают, что в результате инцидента никто из экипажа не пострадал.

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 Теги: военные, конфуз

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Сегодня, 15:36 » Автор: Анна Мартынова
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