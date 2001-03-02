Раздел: Курьезы
"Лицо овальное, как русское!: российский депутат рассказал об атаке мелких существ
До этого депутата по его словам преследовали сектанты из "секты сатаны"
Российский депутат заксобрания Красноярского края Дмитрий Жулев уволился с должности главного врача больницы после того, как в сети появилось видео, где он рассказывает о нападении загадочных существ, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
В Минздраве РФ не связывают его увольнение и видеоролик. Однако комментарии давать отказываются.
Запись появилась еще в январе, на нем Жулев рассказывает о атаке мелких существ, которые хотели его убить.
"Небольшие такие, ушастенькие, похожи на собак. Рост полтора метра. Лицо овальное, как русское, но внутри похоже на тувинское" – отметил экс-главврач.
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По словам Жулева, в конце 2017 года к нему пришли незнакомцы, которые хотели заставить его вступить в секту сатаны на должность религиозного смотрителя. Потом на него дважды нападали существа. В первый раз они вскрыли квартиру, а в этот раз позвонили в дверь. Он якобы отбился от нападавших, и они исчезли.
Российский депутат заксобрания Красноярского края Дмитрий Жулев уволился с должности главного врача больницы после того, как в сети появилось видео, где он рассказывает о нападении загадочных существ, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
В Минздраве РФ не связывают его увольнение и видеоролик. Однако комментарии давать отказываются.
Запись появилась еще в январе, на нем Жулев рассказывает о атаке мелких существ, которые хотели его убить.
"Небольшие такие, ушастенькие, похожи на собак. Рост полтора метра. Лицо овальное, как русское, но внутри похоже на тувинское" – отметил экс-главврач.
Читайте также: "Путин в "домике" и русское ТВ": политические фотожабы
По словам Жулева, в конце 2017 года к нему пришли незнакомцы, которые хотели заставить его вступить в секту сатаны на должность религиозного смотрителя. Потом на него дважды нападали существа. В первый раз они вскрыли квартиру, а в этот раз позвонили в дверь. Он якобы отбился от нападавших, и они исчезли.
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