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Раздел: Курьезы  
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Ляшко насмешил Сеть «романтичным» утром

Ляшко насмешил Сеть «романтичным» утромЛяшко устроил танцы с женой.

Народный депутат и глава "Радикальной партии" Украины Олег Ляшко показал украинцам, что делает утром, чтобы чувствовать себя прекрасно в течение рабочего дня, передает Хроника.инфо со ссылкой на My 24tv.ua.

Соответствующее видео радикал выложил на своей странице в Facebook.

Так, Ляшко вместе с женой Роситой дома поют в караоке песню российского певца Вячеслава Добрынина "Незабудка" и танцуют под нее

"Замечательное начало рабочего дня. Утром поешь, танцуешь с любимой – и весь день, как на крыльях! Попробуйте!!" – написал Ляшко в подписи к видео.

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В комментариях к записи юзеры высказывают свои восторги по поводу такого романтического утра семьи Ляшко и хвалят радикала. Однако, некоторые из них возмутились, почему нардеп выбрал именно русскую песню, а не украинскую.

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 Теги: Ляшко, танец

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Сегодня, 16:09 » Автор: Анна Мартынова
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