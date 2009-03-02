Раздел: Курьезы
Ляшко насмешил Сеть «романтичным» утром
Ляшко устроил танцы с женой.
Народный депутат и глава "Радикальной партии" Украины Олег Ляшко показал украинцам, что делает утром, чтобы чувствовать себя прекрасно в течение рабочего дня, передает Хроника.инфо со ссылкой на My 24tv.ua.
Соответствующее видео радикал выложил на своей странице в Facebook.
Так, Ляшко вместе с женой Роситой дома поют в караоке песню российского певца Вячеслава Добрынина "Незабудка" и танцуют под нее
"Замечательное начало рабочего дня. Утром поешь, танцуешь с любимой – и весь день, как на крыльях! Попробуйте!!" – написал Ляшко в подписи к видео.
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В комментариях к записи юзеры высказывают свои восторги по поводу такого романтического утра семьи Ляшко и хвалят радикала. Однако, некоторые из них возмутились, почему нардеп выбрал именно русскую песню, а не украинскую.
Народный депутат и глава "Радикальной партии" Украины Олег Ляшко показал украинцам, что делает утром, чтобы чувствовать себя прекрасно в течение рабочего дня, передает Хроника.инфо со ссылкой на My 24tv.ua.
Соответствующее видео радикал выложил на своей странице в Facebook.
Так, Ляшко вместе с женой Роситой дома поют в караоке песню российского певца Вячеслава Добрынина "Незабудка" и танцуют под нее
"Замечательное начало рабочего дня. Утром поешь, танцуешь с любимой – и весь день, как на крыльях! Попробуйте!!" – написал Ляшко в подписи к видео.
Читайте также: Щенок-путешественник стал новой звездой Instagram
В комментариях к записи юзеры высказывают свои восторги по поводу такого романтического утра семьи Ляшко и хвалят радикала. Однако, некоторые из них возмутились, почему нардеп выбрал именно русскую песню, а не украинскую.
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