Раздел: Курьезы
Забавные кадры из жизни неудачников
Люди, которым до смешного не повезло
Бывают такие дни,что просто не везёт. Встал не с той ноги,как говорится и понеслось,
сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости N
Читайте также: Курьезные снимки из жизни неудачников
Вот и у этих несчастных людей просто неудачный день:)
Бывают такие дни,что просто не везёт. Встал не с той ноги,как говорится и понеслось,
сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости N
Читайте также: Курьезные снимки из жизни неудачников
Вот и у этих несчастных людей просто неудачный день:)
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