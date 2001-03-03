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Раздел: Курьезы  
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Забавные кадры из жизни неудачников

Забавные кадры из жизни неудачниковЛюди, которым до смешного не повезло

Бывают такие дни,что просто не везёт. Встал не с той ноги,как говорится и понеслось,
сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости N

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Вот и у этих несчастных людей просто неудачный день:)

Забавные кадры из жизни неудачников
Забавные кадры из жизни неудачников
Забавные кадры из жизни неудачников
Забавные кадры из жизни неудачников
Забавные кадры из жизни неудачников
Забавные кадры из жизни неудачников
Забавные кадры из жизни неудачников
Забавные кадры из жизни неудачников
Забавные кадры из жизни неудачников
Забавные кадры из жизни неудачников
Забавные кадры из жизни неудачников
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 Теги: неудачники, курьезы

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Сегодня, 16:13 » Автор: Татьяна Ларина
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