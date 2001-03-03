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Путин стал героем новой меткой карикатуры

Путин стал героем новой меткой карикатурыНовая работа Сергея Елкина.

Менее чем через две недели, 18 марта, в стране-агрессоре России пройдут президентские выборы, на которых победу с большой долей вероятности одержит действующий хозяин Кремля Владимир Путин. Следующая президентская каденция (2018-2024 годы) станет для него четвертой, передает Хроника.инфо со ссылкой на news.liga.net.

В феврале 2018 года Верховный суд РФ признал законной регистрацию Путина кандидатом в президенты. Этим решением судьи отклонили жалобу Ксении Собчак, которая требовала признать его участие в выборах неконституционным, поскольку российская Конституция запрещает занимать высший государственный пост более двух сроков подряд.

Впервые Путин стал президентом России в 2000 году, вторую победу на выборах он одержал в 2004-м. В период президентства Дмитрия Медведева (2008-2012) "довольствовался" должностью премьер-министра страны. В 2012 году Путин был избран главой государства в третий раз.

На всех предыдущих выборах действующий российский президент побеждал в первом туре.

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Известный карикатурист Сергей Ёлкин в новой работе для Радио Свобода представил свой взгляд на "вехи правления" Путина.

Путин стал героем новой меткой карикатуры
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 Теги: Путин, карикатура

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Сегодня, 16:40 » Автор: Анна Мартынова
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