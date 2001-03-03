Раздел: Курьезы
Прикольные фотки из серии «Секунда до...»
Что-то пошло не так.
Уморительная подборка фотографий из серии "за секунду до". Иногда фотографам очень везет и они могут запечатлеть невероятные кадры. Но еще реже бывает, когда кто-то может заснять эпичный кадр за несколько секунд до курьеза или неловкой ситуации, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
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Уморительная подборка фотографий из серии "за секунду до". Иногда фотографам очень везет и они могут запечатлеть невероятные кадры. Но еще реже бывает, когда кто-то может заснять эпичный кадр за несколько секунд до курьеза или неловкой ситуации, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Читайте также: Прикольные фотки из серии "Я у папы дизайнер"
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