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Раздел: Курьезы  
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Жизненные неурядицы от «королей неудач»

Жизненные неурядицы от «королей неудач»Когда что-то пошло не так.

Когда у вас что-то не получается, помните, что вы не одиноки. Провалы случаются абсолютно со всеми. Посмотрите на этих героев: у них тоже хватает своих проблем, и вряд ли вы бы захотели поменяться с ними местами, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.

Сочувствуем неудачам этих бедолаг, но не может удержаться, чтобы не показать их вам. Все проблемы решаемы, нужно только не терять бодрости духа.

1. Шведский телеканал перепутал субтитры для политических дебатов с субтитрами для детской передачи. Кажется, стоит проголосовать за этого политика

Жизненные неурядицы от «королей неудач»


«Я построю самый большой песочный замок во вселенной».

2. Это Хамфри. Он завалил учебу на пастушью собаку, потому что очень хотел дружить с овцами

Жизненные неурядицы от «королей неудач»


3. «Залил дорожку цементом. Через пару минут туда упала дочь»

Жизненные неурядицы от «королей неудач»


4. «Только что вернулись от ветеринара. Мой пес вывихнул хвост, потому что слишком усердно им вилял»

Жизненные неурядицы от «королей неудач»


5. Можно убежать от папы, но не от вертолета

Жизненные неурядицы от «королей неудач»


6. Теперь вы знаете, что будет, если застрять на эскалаторе

Жизненные неурядицы от «королей неудач»


7. Интересно, сколько стоил дизайн логотипа?

Жизненные неурядицы от «королей неудач»


«Fit forever» — всегда в хорошей форме, «Fat forever» — всегда толстый.

8. Чизкейк удался, но мы его так и не попробовали

Жизненные неурядицы от «королей неудач»


10. Когда спешишь поскорее открыть новую мышку

Жизненные неурядицы от «королей неудач»


11. Ну хоть какую-то пользу получить от контрацептивов

Жизненные неурядицы от «королей неудач»


12. Никогда не оставляйте желатиновых мишек на панели в машине

Жизненные неурядицы от «королей неудач»


13. История разочарования в трех картинках

Жизненные неурядицы от «королей неудач»


14. Какая ирония!

Жизненные неурядицы от «королей неудач»


15. «Провела полдня на работе, пока заметила это. И не спрашивайте, как так получилось»

Жизненные неурядицы от «королей неудач»


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16. Проклятье быть левшой

Жизненные неурядицы от «королей неудач»
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 Теги: неудача, приколы

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Сегодня, 19:37 » Автор: Анна Мартынова
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