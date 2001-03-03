Раздел: Курьезы
Жизненные неурядицы от «королей неудач»
Когда что-то пошло не так.
Когда у вас что-то не получается, помните, что вы не одиноки. Провалы случаются абсолютно со всеми. Посмотрите на этих героев: у них тоже хватает своих проблем, и вряд ли вы бы захотели поменяться с ними местами, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.
Сочувствуем неудачам этих бедолаг, но не может удержаться, чтобы не показать их вам. Все проблемы решаемы, нужно только не терять бодрости духа.
1. Шведский телеканал перепутал субтитры для политических дебатов с субтитрами для детской передачи. Кажется, стоит проголосовать за этого политика
«Я построю самый большой песочный замок во вселенной».
2. Это Хамфри. Он завалил учебу на пастушью собаку, потому что очень хотел дружить с овцами
3. «Залил дорожку цементом. Через пару минут туда упала дочь»
4. «Только что вернулись от ветеринара. Мой пес вывихнул хвост, потому что слишком усердно им вилял»
5. Можно убежать от папы, но не от вертолета
6. Теперь вы знаете, что будет, если застрять на эскалаторе
7. Интересно, сколько стоил дизайн логотипа?
«Fit forever» — всегда в хорошей форме, «Fat forever» — всегда толстый.
8. Чизкейк удался, но мы его так и не попробовали
10. Когда спешишь поскорее открыть новую мышку
11. Ну хоть какую-то пользу получить от контрацептивов
12. Никогда не оставляйте желатиновых мишек на панели в машине
13. История разочарования в трех картинках
14. Какая ирония!
15. «Провела полдня на работе, пока заметила это. И не спрашивайте, как так получилось»
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16. Проклятье быть левшой
Когда у вас что-то не получается, помните, что вы не одиноки. Провалы случаются абсолютно со всеми. Посмотрите на этих героев: у них тоже хватает своих проблем, и вряд ли вы бы захотели поменяться с ними местами, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.
Сочувствуем неудачам этих бедолаг, но не может удержаться, чтобы не показать их вам. Все проблемы решаемы, нужно только не терять бодрости духа.
1. Шведский телеканал перепутал субтитры для политических дебатов с субтитрами для детской передачи. Кажется, стоит проголосовать за этого политика
«Я построю самый большой песочный замок во вселенной».
2. Это Хамфри. Он завалил учебу на пастушью собаку, потому что очень хотел дружить с овцами
3. «Залил дорожку цементом. Через пару минут туда упала дочь»
4. «Только что вернулись от ветеринара. Мой пес вывихнул хвост, потому что слишком усердно им вилял»
5. Можно убежать от папы, но не от вертолета
6. Теперь вы знаете, что будет, если застрять на эскалаторе
7. Интересно, сколько стоил дизайн логотипа?
«Fit forever» — всегда в хорошей форме, «Fat forever» — всегда толстый.
8. Чизкейк удался, но мы его так и не попробовали
10. Когда спешишь поскорее открыть новую мышку
11. Ну хоть какую-то пользу получить от контрацептивов
12. Никогда не оставляйте желатиновых мишек на панели в машине
13. История разочарования в трех картинках
14. Какая ирония!
15. «Провела полдня на работе, пока заметила это. И не спрашивайте, как так получилось»
Читайте также: Абсурдные ситуации, которые удалось сфоткать
16. Проклятье быть левшой
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