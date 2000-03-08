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Раздел: Курьезы  
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Лучшие карикатуры на Дональда Трампа

Лучшие карикатуры на Дональда ТрампаРаботы талантливых художников.

Нынешний президент США Дональд Трамп стал самым обсуждаемым американским лидером, а также тем политиком, который умеет развеселить народ, и впечатлить своей серьезностью, передает Хроника.инфо со ссылкой на novosti-n.org.

К примеру, на днях в Сети появилась подборка карикатур, которые как наиболее точно характеризуют работу американского лидера в его кресле.

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Каким представляют Трампа различные карикатуристы – смотрите ниже.

Лучшие карикатуры на Дональда Трампа
Лучшие карикатуры на Дональда Трампа
Лучшие карикатуры на Дональда Трампа
Лучшие карикатуры на Дональда Трампа
Лучшие карикатуры на Дональда Трампа
Лучшие карикатуры на Дональда Трампа
Лучшие карикатуры на Дональда Трампа
Лучшие карикатуры на Дональда Трампа
Лучшие карикатуры на Дональда Трампа
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 Теги: карикатура, Дональд Трамп

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Сегодня, 11:30 » Автор: Анна Мартынова
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