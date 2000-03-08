Раздел: Курьезы
Лучшие карикатуры на Дональда Трампа
Работы талантливых художников.
Нынешний президент США Дональд Трамп стал самым обсуждаемым американским лидером, а также тем политиком, который умеет развеселить народ, и впечатлить своей серьезностью, передает Хроника.инфо со ссылкой на novosti-n.org.
К примеру, на днях в Сети появилась подборка карикатур, которые как наиболее точно характеризуют работу американского лидера в его кресле.
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Каким представляют Трампа различные карикатуристы – смотрите ниже.
Нынешний президент США Дональд Трамп стал самым обсуждаемым американским лидером, а также тем политиком, который умеет развеселить народ, и впечатлить своей серьезностью, передает Хроника.инфо со ссылкой на novosti-n.org.
К примеру, на днях в Сети появилась подборка карикатур, которые как наиболее точно характеризуют работу американского лидера в его кресле.
Читайте также: Веселые карикатуры на инаугурацию Трампа "взорвали" Сеть
Каким представляют Трампа различные карикатуристы – смотрите ниже.
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