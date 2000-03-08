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Собака с человеческим лицом покорила Instagram

Собака с человеческим лицом покорила Instagram Такого вы еще не видели.

Когда фотографии этой собаки попали недавно в интернет, люди сразу же стали писать в комментариях, что у пса невероятно человеческое лицо. "Это собака с лицом человека", - писал каждый второй, передает Хроника.инфо со ссылкой на zoobusiness.kiev.ua.

Действительно, в мордочке маленького Йоги есть что-то человеческое. В основном это ощущение создается из-за его пронзительного взгляда светлых миндалевидных глаз, а также из-за надбровных дуг. Кроме того его рот розовый как губы человека, а мягкие пушистые светлые щеки удачно дополняют облик.

Если посадить Йоги рядом с другой небольшой собакой декоративной породы, его человекообразность еще больше бросается в глаза.

Невероятно, но владелица Йоги Шанталь Дежардин и не подозревала о такой особенности своего песика и опубликовала однажды его фото в своем фейсбук просто чтобы показать своим друзьям какая у нее милая собачка.

Собака с человеческим лицом покорила Instagram


"Он выглядит так словно в его теле застрял человек", - сразу же написал в комментариях один из друзей Шанталь.

"По моему вы в редакторе подставили вместо его мордочки человеческое лицо. Это кажется странным для меня", - написал другой.

Вскоре один из друзей Шанталь выложил фото Йоги на крупный сайт Reddit и "человекопес" мгновенно разлетелся по всему интернету.

Собака с человеческим лицом покорила Instagram


"Это самая тревожная вещь, которую я видел", - писали в комментариях.

"Я называю это чертовские пугающим и я все еще пытаюсь уснуть после увиденного".

"Это меня глубоко взволновало"

"Я чувствую странное чувство, когда хочу погладить человекопса".

Собака с человеческим лицом покорила Instagram


"Я так сильно смеялся и все еще продолжаю убеждать себя, что это просто фотошоп".

Как позже рассказала Шанталь, раньше у Йоги было обычное "собачье" лицо, но недавно его подстригли и именно поэтому он стал так необычно выглядеть. На фото ниже Йоги до стрижки и выглядит как обычная собака.

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Сама Шанталь немного удивлена реакции интернета, но по ее словам Йоги для нее просто очаровательный пушистый щенок и что он "Очень сладкий".

Собака с человеческим лицом покорила Instagram
Собака с человеческим лицом покорила Instagram
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 Теги: собака, Instagram

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Сегодня, 13:52 » Автор: Анна Мартынова
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