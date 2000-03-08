Раздел: Курьезы
Собака с человеческим лицом покорила Instagram
Такого вы еще не видели.
Когда фотографии этой собаки попали недавно в интернет, люди сразу же стали писать в комментариях, что у пса невероятно человеческое лицо. "Это собака с лицом человека", - писал каждый второй, передает Хроника.инфо со ссылкой на zoobusiness.kiev.ua.
Действительно, в мордочке маленького Йоги есть что-то человеческое. В основном это ощущение создается из-за его пронзительного взгляда светлых миндалевидных глаз, а также из-за надбровных дуг. Кроме того его рот розовый как губы человека, а мягкие пушистые светлые щеки удачно дополняют облик.
Если посадить Йоги рядом с другой небольшой собакой декоративной породы, его человекообразность еще больше бросается в глаза.
Невероятно, но владелица Йоги Шанталь Дежардин и не подозревала о такой особенности своего песика и опубликовала однажды его фото в своем фейсбук просто чтобы показать своим друзьям какая у нее милая собачка.
"Он выглядит так словно в его теле застрял человек", - сразу же написал в комментариях один из друзей Шанталь.
"По моему вы в редакторе подставили вместо его мордочки человеческое лицо. Это кажется странным для меня", - написал другой.
Вскоре один из друзей Шанталь выложил фото Йоги на крупный сайт Reddit и "человекопес" мгновенно разлетелся по всему интернету.
"Это самая тревожная вещь, которую я видел", - писали в комментариях.
"Я называю это чертовские пугающим и я все еще пытаюсь уснуть после увиденного".
"Это меня глубоко взволновало"
"Я чувствую странное чувство, когда хочу погладить человекопса".
"Я так сильно смеялся и все еще продолжаю убеждать себя, что это просто фотошоп".
Как позже рассказала Шанталь, раньше у Йоги было обычное "собачье" лицо, но недавно его подстригли и именно поэтому он стал так необычно выглядеть. На фото ниже Йоги до стрижки и выглядит как обычная собака.
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Сама Шанталь немного удивлена реакции интернета, но по ее словам Йоги для нее просто очаровательный пушистый щенок и что он "Очень сладкий".
Когда фотографии этой собаки попали недавно в интернет, люди сразу же стали писать в комментариях, что у пса невероятно человеческое лицо. "Это собака с лицом человека", - писал каждый второй, передает Хроника.инфо со ссылкой на zoobusiness.kiev.ua.
Действительно, в мордочке маленького Йоги есть что-то человеческое. В основном это ощущение создается из-за его пронзительного взгляда светлых миндалевидных глаз, а также из-за надбровных дуг. Кроме того его рот розовый как губы человека, а мягкие пушистые светлые щеки удачно дополняют облик.
Если посадить Йоги рядом с другой небольшой собакой декоративной породы, его человекообразность еще больше бросается в глаза.
Невероятно, но владелица Йоги Шанталь Дежардин и не подозревала о такой особенности своего песика и опубликовала однажды его фото в своем фейсбук просто чтобы показать своим друзьям какая у нее милая собачка.
"Он выглядит так словно в его теле застрял человек", - сразу же написал в комментариях один из друзей Шанталь.
"По моему вы в редакторе подставили вместо его мордочки человеческое лицо. Это кажется странным для меня", - написал другой.
Вскоре один из друзей Шанталь выложил фото Йоги на крупный сайт Reddit и "человекопес" мгновенно разлетелся по всему интернету.
"Это самая тревожная вещь, которую я видел", - писали в комментариях.
"Я называю это чертовские пугающим и я все еще пытаюсь уснуть после увиденного".
"Это меня глубоко взволновало"
"Я чувствую странное чувство, когда хочу погладить человекопса".
"Я так сильно смеялся и все еще продолжаю убеждать себя, что это просто фотошоп".
Как позже рассказала Шанталь, раньше у Йоги было обычное "собачье" лицо, но недавно его подстригли и именно поэтому он стал так необычно выглядеть. На фото ниже Йоги до стрижки и выглядит как обычная собака.
Читайте также: Собака, обожающая человеческую одежду, покорила Instagram
Сама Шанталь немного удивлена реакции интернета, но по ее словам Йоги для нее просто очаровательный пушистый щенок и что он "Очень сладкий".
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