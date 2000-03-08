Раздел: Курьезы
Собранные в «ДНР» автобусы высмеяли в Сети
Комментаторы подняли на смех сомнительные способности боевиков.
Во временно неподконтрольной украинскому правительству Макеевке (Донецкая область) высмеяли «собранные в ДНР» пассажирские автобусы. Об этом пишут в соцсетях, передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.
«Сборщики ё-маё… Даже буквы не держатся. Следующее, что колёса отлетят? Макеевка», — говорится в сообщении.
Автор поста также опубликовал фотографию одного из таких автобусов, который действительно имеет довольно непрезентабельный вид: так, от логотипа отвалилась часть букв.
В комментариях к посту жители Макеевки пишут:
«На шо они клеили,на клей местного разлива тоже?))Могу в АТБ купить окуенный клей за грн.8-10, тюбика хватит,чтоб приклеить ту букву на века,куй потом отдерешь».
«А вдруг это укро дрг буковку оторвали, чтобы солнцеликому зах*йченко насолить».
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«Клей тоже из-за поребрика приехал. У них там из него петухов лепят еще».
«Уже страшно , когда думаю что там за трамваи будут».
Во временно неподконтрольной украинскому правительству Макеевке (Донецкая область) высмеяли «собранные в ДНР» пассажирские автобусы. Об этом пишут в соцсетях, передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.
«Сборщики ё-маё… Даже буквы не держатся. Следующее, что колёса отлетят? Макеевка», — говорится в сообщении.
Автор поста также опубликовал фотографию одного из таких автобусов, который действительно имеет довольно непрезентабельный вид: так, от логотипа отвалилась часть букв.
В комментариях к посту жители Макеевки пишут:
«На шо они клеили,на клей местного разлива тоже?))Могу в АТБ купить окуенный клей за грн.8-10, тюбика хватит,чтоб приклеить ту букву на века,куй потом отдерешь».
«А вдруг это укро дрг буковку оторвали, чтобы солнцеликому зах*йченко насолить».
Читайте также: "Оскар в студию": пользователи Сети высмеяли суд над Насировым
«Клей тоже из-за поребрика приехал. У них там из него петухов лепят еще».
«Уже страшно , когда думаю что там за трамваи будут».
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