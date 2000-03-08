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Раздел: Курьезы  
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Собранные в «ДНР» автобусы высмеяли в Сети

Собранные в «ДНР» автобусы высмеяли в СетиКомментаторы подняли на смех сомнительные способности боевиков.

Во временно неподконтрольной украинскому правительству Макеевке (Донецкая область) высмеяли «собранные в ДНР» пассажирские автобусы. Об этом пишут в соцсетях, передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.

«Сборщики ё-маё… Даже буквы не держатся. Следующее, что колёса отлетят? Макеевка», — говорится в сообщении.

Автор поста также опубликовал фотографию одного из таких автобусов, который действительно имеет довольно непрезентабельный вид: так, от логотипа отвалилась часть букв.

В комментариях к посту жители Макеевки пишут:

«На шо они клеили,на клей местного разлива тоже?))Могу в АТБ купить окуенный клей за грн.8-10, тюбика хватит,чтоб приклеить ту букву на века,куй потом отдерешь».

«А вдруг это укро дрг буковку оторвали, чтобы солнцеликому зах*йченко насолить».

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«Клей тоже из-за поребрика приехал. У них там из него петухов лепят еще».

«Уже страшно , когда думаю что там за трамваи будут».

Собранные в «ДНР» автобусы высмеяли в Сети
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 Теги: ДНР, автобус

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Сегодня, 18:49 » Автор: Анна Мартынова
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