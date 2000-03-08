Раздел: Курьезы
Забавные фотки мужчин, решивших пренебречь техникой безопасности
Вот почему мужчины живут недолго.
Если мужчина берется за дело, то он априори прав и все умеет. Вот только в реальности все получается немного не так, как задумывалось. При взгляде на фотографии из нашего сегодняшнего обзора в голову невольно приходят мысли: «Так вот почему мужчин на свете меньше, чем женщин!», передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.
Читайте также: «Прости, я буду пылесосить»: забавные фотки подкаблучников
Если мужчина берется за дело, то он априори прав и все умеет. Вот только в реальности все получается немного не так, как задумывалось. При взгляде на фотографии из нашего сегодняшнего обзора в голову невольно приходят мысли: «Так вот почему мужчин на свете меньше, чем женщин!», передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.
Читайте также: «Прости, я буду пылесосить»: забавные фотки подкаблучников
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
2297
0
Оставьте свой комментарий