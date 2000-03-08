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Раздел: Курьезы  
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Забавные фотки мужчин, решивших пренебречь техникой безопасности

Забавные фотки мужчин, решивших пренебречь техникой безопасности Вот почему мужчины живут недолго.

Если мужчина берется за дело, то он априори прав и все умеет. Вот только в реальности все получается немного не так, как задумывалось. При взгляде на фотографии из нашего сегодняшнего обзора в голову невольно приходят мысли: «Так вот почему мужчин на свете меньше, чем женщин!», передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.

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Забавные фотки мужчин, решивших пренебречь техникой безопасности
Забавные фотки мужчин, решивших пренебречь техникой безопасности
Забавные фотки мужчин, решивших пренебречь техникой безопасности
Забавные фотки мужчин, решивших пренебречь техникой безопасности
Забавные фотки мужчин, решивших пренебречь техникой безопасности
Забавные фотки мужчин, решивших пренебречь техникой безопасности
Забавные фотки мужчин, решивших пренебречь техникой безопасности
Забавные фотки мужчин, решивших пренебречь техникой безопасности
Забавные фотки мужчин, решивших пренебречь техникой безопасности
Забавные фотки мужчин, решивших пренебречь техникой безопасности
Забавные фотки мужчин, решивших пренебречь техникой безопасности
Забавные фотки мужчин, решивших пренебречь техникой безопасности
Забавные фотки мужчин, решивших пренебречь техникой безопасности
Забавные фотки мужчин, решивших пренебречь техникой безопасности
Забавные фотки мужчин, решивших пренебречь техникой безопасности
Забавные фотки мужчин, решивших пренебречь техникой безопасности
Забавные фотки мужчин, решивших пренебречь техникой безопасности
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 Теги: мужчины, фото

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Сегодня, 20:49 » Автор: Анна Мартынова
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