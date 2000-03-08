Раздел: Курьезы
Питбуль с уникальной мимикой покоряет Instagram
Лила могла бы стать актрисой.
Забавная подборка веселых снимков с добрым питбулем. Лила - это собака, которая, наверное, имеет необычайный актерский талант. Ее эмоции искренние и яркие. Сначала хозяйка даже отвела собачонку к ветеринару, чтобы проверить все ли с ней хорошо. Но, как оказалось, ярко выражать эмоции - это просто ее особенность, передает Хроника.инфо ос ссылкой на Телеграф.
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Забавная подборка веселых снимков с добрым питбулем. Лила - это собака, которая, наверное, имеет необычайный актерский талант. Ее эмоции искренние и яркие. Сначала хозяйка даже отвела собачонку к ветеринару, чтобы проверить все ли с ней хорошо. Но, как оказалось, ярко выражать эмоции - это просто ее особенность, передает Хроника.инфо ос ссылкой на Телеграф.
Читайте также: «Барби» из Казахстана покоряет Instagram. Фото
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