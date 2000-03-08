Раздел: Курьезы
Ядерные угрозы Путина высмеяли в карикатуре
Художника вдохновил известный мультфильм.
В сети появилась карикатура, высмеивающая ядерные угрозы цивилизованному миру со стороны президента России Владимира Путина, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com
На ней политик стоит на краю обрыва и держит над пропастью ядерную бомбу. Рисунок опубликовал его автор, известный российский карикатурист Сергей Елкин в своем Twitter.
Иллюстрация пришлась по нраву его подписчикам и собрала более 170 ретвитов и свыше 300 лайков.
Кроме того, люди оставили под ней множество комментариев и увидели в нарисованном сюжете сходство с одной из сцен популярного в 90-е годы мультсериала "Король Лев".
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"Ахаха, Пукин — Симба, а в руках — бимба", "Круг смерти", "Я принес вам мир", "Акуна ватата!", "Пиня и бимба", "Гениально", "Обожаю карикатуры, понятные без дополнительных надписей и стрелочек", — пишут пользователи микроблога.
В сети появилась карикатура, высмеивающая ядерные угрозы цивилизованному миру со стороны президента России Владимира Путина, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com
На ней политик стоит на краю обрыва и держит над пропастью ядерную бомбу. Рисунок опубликовал его автор, известный российский карикатурист Сергей Елкин в своем Twitter.
Иллюстрация пришлась по нраву его подписчикам и собрала более 170 ретвитов и свыше 300 лайков.
Кроме того, люди оставили под ней множество комментариев и увидели в нарисованном сюжете сходство с одной из сцен популярного в 90-е годы мультсериала "Король Лев".
Читайте также: Новые ядерные угрозы Кремля высмеяли в карикатуре
"Ахаха, Пукин — Симба, а в руках — бимба", "Круг смерти", "Я принес вам мир", "Акуна ватата!", "Пиня и бимба", "Гениально", "Обожаю карикатуры, понятные без дополнительных надписей и стрелочек", — пишут пользователи микроблога.
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