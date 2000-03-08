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Раздел: Курьезы  
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Забавная ссора медведей попала в объектив камеры

Забавная ссора медведей попала в объектив камерыТоня повела себя как настоящая женщина.

Животные часто ведут себя как люди — нужно только присмотреться, передает Хроника.инфо со ссылкой на etcetera.media.

РАЗМОЛВКА. Медведица Тоня захотела поиграть со своим мужем Потапычем. А тот как раз находился в задумчивом настроении. Тоня успокоилась только когда Потапыч вспылил. Села в стороне, обиделась.

Ну разве не знакомо?

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 Теги: ссора, медведи

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Сегодня, 11:33 » Автор: Анна Мартынова
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