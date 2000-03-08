Раздел: Курьезы
Забавная ссора медведей попала в объектив камеры
Тоня повела себя как настоящая женщина.
Животные часто ведут себя как люди — нужно только присмотреться, передает Хроника.инфо со ссылкой на etcetera.media.
РАЗМОЛВКА. Медведица Тоня захотела поиграть со своим мужем Потапычем. А тот как раз находился в задумчивом настроении. Тоня успокоилась только когда Потапыч вспылил. Села в стороне, обиделась.
Ну разве не знакомо?
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Животные часто ведут себя как люди — нужно только присмотреться, передает Хроника.инфо со ссылкой на etcetera.media.
РАЗМОЛВКА. Медведица Тоня захотела поиграть со своим мужем Потапычем. А тот как раз находился в задумчивом настроении. Тоня успокоилась только когда Потапыч вспылил. Села в стороне, обиделась.
Ну разве не знакомо?
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