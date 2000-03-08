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Раздел: Курьезы  
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Спрятавшийся от Терезы Мэй Путин стал "героем" карикатуры

Спрятавшийся от Терезы Мэй Путин стал "героем" карикатурыНовая работа Сергея Елкина.

Известный художник Сергей Елкин нарисовал карикатуру, на которой президент РФ Владимир Путин укрывается от проблем, связанных с отравлением Сергея Скрипаля, передает Хроника.инфо со ссылкой на ictv.ua.

Карикатуру Елкин опубликовал в Facebook.

На ней премьер-министр Великобритании Тереза Мэй идет на Путина.

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Президент РФ укрывается единственным надежным средством – атомной боеголовкой.

Спрятавшийся от Терезы Мэй Путин стал "героем" карикатуры
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 Теги: карикатура, Путин

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Сегодня, 17:23 » Автор: Анна Мартынова
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