Раздел: Курьезы
Спрятавшийся от Терезы Мэй Путин стал "героем" карикатуры
Новая работа Сергея Елкина.
Известный художник Сергей Елкин нарисовал карикатуру, на которой президент РФ Владимир Путин укрывается от проблем, связанных с отравлением Сергея Скрипаля, передает Хроника.инфо со ссылкой на ictv.ua.
Карикатуру Елкин опубликовал в Facebook.
На ней премьер-министр Великобритании Тереза Мэй идет на Путина.
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Президент РФ укрывается единственным надежным средством – атомной боеголовкой.
Известный художник Сергей Елкин нарисовал карикатуру, на которой президент РФ Владимир Путин укрывается от проблем, связанных с отравлением Сергея Скрипаля, передает Хроника.инфо со ссылкой на ictv.ua.
Карикатуру Елкин опубликовал в Facebook.
На ней премьер-министр Великобритании Тереза Мэй идет на Путина.
Читайте также: Оседлавший «Газпром» Путин стал героем новой карикатуры
Президент РФ укрывается единственным надежным средством – атомной боеголовкой.
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