Раздел: Курьезы
Уморительные смс от людей, у которых лопнуло терпение
Пять минут отличного настроения.
Сложно сдерживать слова, когда накипело. А некоторым людям и не нужно, потому что их эмоциональность и красноречие только добавляют переписке остроты и делают ее незабываемой, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.
Читайте также: Смешные СМСки от людей, у которых лопнуло терпение
Мы собрали сообщения людей, чье спокойствие скоро может смениться вселенской катастрофой.
Сложно сдерживать слова, когда накипело. А некоторым людям и не нужно, потому что их эмоциональность и красноречие только добавляют переписке остроты и делают ее незабываемой, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.
Читайте также: Смешные СМСки от людей, у которых лопнуло терпение
Мы собрали сообщения людей, чье спокойствие скоро может смениться вселенской катастрофой.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
183
0
Оставьте свой комментарий