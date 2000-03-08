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Раздел: Курьезы  
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Уморительные смс от людей, у которых лопнуло терпение

Уморительные смс от людей, у которых лопнуло терпениеПять минут отличного настроения.

Сложно сдерживать слова, когда накипело. А некоторым людям и не нужно, потому что их эмоциональность и красноречие только добавляют переписке остроты и делают ее незабываемой, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.

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Мы собрали сообщения людей, чье спокойствие скоро может смениться вселенской катастрофой.

Уморительные смс от людей, у которых лопнуло терпение
Уморительные смс от людей, у которых лопнуло терпение
Уморительные смс от людей, у которых лопнуло терпение
Уморительные смс от людей, у которых лопнуло терпение
Уморительные смс от людей, у которых лопнуло терпение
Уморительные смс от людей, у которых лопнуло терпение
Уморительные смс от людей, у которых лопнуло терпение
Уморительные смс от людей, у которых лопнуло терпение
Уморительные смс от людей, у которых лопнуло терпение
Уморительные смс от людей, у которых лопнуло терпение
Уморительные смс от людей, у которых лопнуло терпение
Уморительные смс от людей, у которых лопнуло терпение
Уморительные смс от людей, у которых лопнуло терпение
Уморительные смс от людей, у которых лопнуло терпение
Уморительные смс от людей, у которых лопнуло терпение
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 Теги: смс, приколы

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Сегодня, 21:46 » Автор: Анна Мартынова
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