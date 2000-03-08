Раздел: Курьезы
В Исландии пьяный взял котенка в «заложники»
Исландца пришлось арестовать.
Исландские полицейские получили информацию о домашних разборках в одной из квартир города Кеблавик. Прибыв на место, правоохранители обнаружили инцидент со взятием «заложника», передает Хроника.инфо со ссылкой на journalist.today.
В исландском городе Кеблавик котенок стал жертвой домашних разборок в одной из квартир. Пьяный мужчина вошел в комнату владельца животного и попросил посмотреть на котенка. После этого злоумышленник взял его на руки, отказался возвращать питомца и закрылся в другой комнате.
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Владелец котенка вызвал полицию, которая начала переговоры с мужчиной, после которых тот вернул «заложника» целым и невредимым. Но после этого злоумышленник начал вести себя агрессивно и поэтому полицейские арестовали его. Пока неизвестно будут ли предъявлены мужчине какие-либо обвинения.
Исландские полицейские получили информацию о домашних разборках в одной из квартир города Кеблавик. Прибыв на место, правоохранители обнаружили инцидент со взятием «заложника», передает Хроника.инфо со ссылкой на journalist.today.
В исландском городе Кеблавик котенок стал жертвой домашних разборок в одной из квартир. Пьяный мужчина вошел в комнату владельца животного и попросил посмотреть на котенка. После этого злоумышленник взял его на руки, отказался возвращать питомца и закрылся в другой комнате.
Читайте также: Щенок-путешественник стал новой звездой Instagram
Владелец котенка вызвал полицию, которая начала переговоры с мужчиной, после которых тот вернул «заложника» целым и невредимым. Но после этого злоумышленник начал вести себя агрессивно и поэтому полицейские арестовали его. Пока неизвестно будут ли предъявлены мужчине какие-либо обвинения.
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