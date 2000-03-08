Раздел: Курьезы
В США огромный НЛО попал в объектив камеры
Аппарат медленно передвигался.
В некоторых городах планеты НЛО появляются особенно часто, в частности в американском Бостоне. История наблюдений за непознанным насчитывает там несколько веков, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
И вот недавно зафиксирован еще один случай. Американские автомобилисты двигались по заснеженной трассе и заметили кое-то странное между деревьями – а именно некий летающий объект внушительных размеров, внешний вид которого соответствовал классическим представлениям об НЛО.
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Один из водителей решил записать видео на телефон. Когда автор видео приближает объект, становится понятно, что перед ним настоящее НЛО. Иллюминаторы и прочие элементы конструкции идеально подходят под описание инопланетного корабля.
В некоторых городах планеты НЛО появляются особенно часто, в частности в американском Бостоне. История наблюдений за непознанным насчитывает там несколько веков, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
И вот недавно зафиксирован еще один случай. Американские автомобилисты двигались по заснеженной трассе и заметили кое-то странное между деревьями – а именно некий летающий объект внушительных размеров, внешний вид которого соответствовал классическим представлениям об НЛО.
Читайте также: Расстрел двух человек в Петербурге попал в объектив камеры. Видео
Один из водителей решил записать видео на телефон. Когда автор видео приближает объект, становится понятно, что перед ним настоящее НЛО. Иллюминаторы и прочие элементы конструкции идеально подходят под описание инопланетного корабля.
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