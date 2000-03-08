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Кокаиновому скандалу в посольстве РФ посвятили сатирическую песню

Кокаиновому скандалу в посольстве РФ посвятили сатирическую песнюРабота группы "Мирко Саблич".

В сети появилось видео, высмеивающее недавний скандал с обнаружением 400 кг кокаина в посольстве России в Аргентине и раскрытием схем поставок наркотиков по дипломатическим каналам, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

Видео было опубликовано на Youtube канале группы "Мирко Саблич".

На видео звучит сатирическая песня, посвященная скандалу и его высокопоставленным участникам – главе российского МИД Сергею Лаврову, спикеру министерства Марие Захаровой, а также другим популярным в Интернете россиянам, таким как депутат Госдумы Наталия Поклонская.

В качестве видеоряда используется нарезка из карикатур, мемов и фрагментов российских телепередач.

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Напомним, в феврале стало известно, что в школе при посольстве РФ в Аргентине обнаружили 12 чемоданов с 389 кг кокаина. О данной находке в аргентинскую полицию сообщил сын посла Виктор Коронелли. По его словам, чемоданы в декабре 2016 года нашел новый завхоз школы при ревизии здания. Кокаин заменили мукой, чемоданы оснастили датчиками GPS и позволили их отправить в РФ. По прибытии были задержаны те, кто принимал этот груз.

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 Теги: скандал, песня

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Сегодня, 14:31 » Автор: Анна Мартынова
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