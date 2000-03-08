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Китаец приютил «щенка»: он вырос и оказался чуть крупнее

Китаец приютил «щенка»: он вырос и оказался чуть крупнееТакого он точно не ожидал.

В Китае строго-настрого запрещено изымать из природы и содержать в неволе диких животных. Особенно краснокнижных. Особенно опасных хищников, передает Хроника.инфо со ссылкой на zoobusiness.kiev.ua.

Но житель китайской провинции Юньнань, когда к нему нагрянули с проверкой и изъяли гималайского медведя, заявил, что он в этом проступке… нисколько не виноват.

Три года назад, в апреле 2015 года, мужчина искал грибы в горах недалеко от своего дома и наткнулся на животное, которое он принял за щенка собаки. Мужчина принес «щенка» домой и стал растить его, как собаку…

Грибник понял свою ошибку только после того, как его питомец вырос. Животное оказалось… гималайским медведем. Стоя на задних лапах, «собака» достает своему хозяину до плеча, а вес питомца за три года достиг 80 килограммов.

Власти узнали о звере, когда его владелец рассказал о путанице в интернете. Затеяли проверку. У мужчины, конечно, не было официального разрешения на содержание гималайских медведей в неволе - в Китае за это штрафуют на сумму до трех тысяч юаней. Но так как мужчина хорошо обращался с животным и сотрудничал со следствием, его освободили от штрафа.

Медведя же полицейские передали местному департаменту защиты животных. Оттуда косолапого направили в приют для животных.

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Гималайские медведи обитают в Азии: в Иране, Афганистане, Пакистане, Корее, Японии, Китае и др. странах. Самцы вырастают до 150-170 см в длину и весят 120-140 кг. Звери достигают половой зрелости на третьем году жизни. В Китае, Корее, Лаосе, Вьетнаме и Мьянме гималайских медведей разводят на фермах ради желчи.
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 Теги: щенок, медведь

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Сегодня, 16:10 » Автор: Анна Мартынова
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