Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Китаец приютил «щенка»: он вырос и оказался чуть крупнее

Китаец приютил «щенка»: он вырос и оказался чуть крупнее

Похожие новости по теме

Смешно до слез: подборка позирующих диких животных Вы будете смеяться, когда увидите этих остроумных представителей животного мира в "образе".