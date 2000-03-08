Раздел: Курьезы
Смешные смс от людей, разбирающихся в отношениях
Пять минут безмятежной улыбки.
Пожалуй, у каждой современной пары, помимо истории их любви, обязательно хранится и история переписки. Здесь все: и флирт, и подколы, и ссоры, и бурные примирения, и самые трогательные признания, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.
Мы собрали коллекцию сообщений, которые в очередной раз демонстрируют: как бы ни были сложны отношения в паре, от любви и капельки юмора никуда не деться.
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Пожалуй, у каждой современной пары, помимо истории их любви, обязательно хранится и история переписки. Здесь все: и флирт, и подколы, и ссоры, и бурные примирения, и самые трогательные признания, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.
Мы собрали коллекцию сообщений, которые в очередной раз демонстрируют: как бы ни были сложны отношения в паре, от любви и капельки юмора никуда не деться.
Читайте также: Самые смешные прически людей, побывавших в полицейских участках
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