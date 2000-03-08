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Смешные смс от людей, разбирающихся в отношениях

Смешные смс от людей, разбирающихся в отношенияхПять минут безмятежной улыбки.

Пожалуй, у каждой современной пары, помимо истории их любви, обязательно хранится и история переписки. Здесь все: и флирт, и подколы, и ссоры, и бурные примирения, и самые трогательные признания, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.

Мы собрали коллекцию сообщений, которые в очередной раз демонстрируют: как бы ни были сложны отношения в паре, от любви и капельки юмора никуда не деться.

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Смешные смс от людей, разбирающихся в отношениях
Смешные смс от людей, разбирающихся в отношениях
Смешные смс от людей, разбирающихся в отношениях
Смешные смс от людей, разбирающихся в отношениях
Смешные смс от людей, разбирающихся в отношениях
Смешные смс от людей, разбирающихся в отношениях
Смешные смс от людей, разбирающихся в отношениях
Смешные смс от людей, разбирающихся в отношениях
Смешные смс от людей, разбирающихся в отношениях
Смешные смс от людей, разбирающихся в отношениях
Смешные смс от людей, разбирающихся в отношениях
Смешные смс от людей, разбирающихся в отношениях
Смешные смс от людей, разбирающихся в отношениях
Смешные смс от людей, разбирающихся в отношениях
Смешные смс от людей, разбирающихся в отношениях
Смешные смс от людей, разбирающихся в отношениях
Смешные смс от людей, разбирающихся в отношениях
Смешные смс от людей, разбирающихся в отношениях
Смешные смс от людей, разбирающихся в отношениях
Смешные смс от людей, разбирающихся в отношениях
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 Теги: смс, приколы

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Сегодня, 23:47 » Автор: Анна Мартынова
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