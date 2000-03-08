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Раздел: Курьезы  
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Особенности отношений в прикольных иллюстрациях

Особенности отношений в прикольных иллюстрацияхРаботы от Poka Arts.

На его странице в Instagram подписчиков больше, чем у большинства новоиспечённых звёзд. И не потому, что он рекламирует какой-то всем жизненно необходимый товар или же новинки техники, а потому, что современный художник Poka Arts изображает то, как относят друг к другу люди. Жизненные и правдивые рисунки с каждым днём набирают всё большей популярности, вещая о том, что влюблённость, чувства и отношения – страшная сила, променять которую не захочется ни на какую другую, передает Хроника.инфо со ссылкой на Культурологию.

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Особенности отношений в прикольных иллюстрациях
Особенности отношений в прикольных иллюстрациях
Особенности отношений в прикольных иллюстрациях
Особенности отношений в прикольных иллюстрациях
Особенности отношений в прикольных иллюстрациях
Особенности отношений в прикольных иллюстрациях
Особенности отношений в прикольных иллюстрациях
Особенности отношений в прикольных иллюстрациях
Особенности отношений в прикольных иллюстрациях
Особенности отношений в прикольных иллюстрациях
Особенности отношений в прикольных иллюстрациях
Особенности отношений в прикольных иллюстрациях
Особенности отношений в прикольных иллюстрациях
Особенности отношений в прикольных иллюстрациях
Особенности отношений в прикольных иллюстрациях
Особенности отношений в прикольных иллюстрациях
Особенности отношений в прикольных иллюстрациях
Особенности отношений в прикольных иллюстрациях
Особенности отношений в прикольных иллюстрациях
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 Теги: иллюстрации, приколы

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Сегодня, 21:47 » Автор: Анна Мартынова
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