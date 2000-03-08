Раздел: Курьезы
Особенности отношений в прикольных иллюстрациях
Работы от Poka Arts.
На его странице в Instagram подписчиков больше, чем у большинства новоиспечённых звёзд. И не потому, что он рекламирует какой-то всем жизненно необходимый товар или же новинки техники, а потому, что современный художник Poka Arts изображает то, как относят друг к другу люди. Жизненные и правдивые рисунки с каждым днём набирают всё большей популярности, вещая о том, что влюблённость, чувства и отношения – страшная сила, променять которую не захочется ни на какую другую, передает Хроника.инфо со ссылкой на Культурологию.
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На его странице в Instagram подписчиков больше, чем у большинства новоиспечённых звёзд. И не потому, что он рекламирует какой-то всем жизненно необходимый товар или же новинки техники, а потому, что современный художник Poka Arts изображает то, как относят друг к другу люди. Жизненные и правдивые рисунки с каждым днём набирают всё большей популярности, вещая о том, что влюблённость, чувства и отношения – страшная сила, променять которую не захочется ни на какую другую, передает Хроника.инфо со ссылкой на Культурологию.
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