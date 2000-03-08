Раздел: Курьезы
Очаровательные собаки, считающие себя детьми
Хорошее настроение гарантировано.
Когда в семье есть и ребенок, и собака, то чаще всего они становятся лучшими друзьями. Так дети с маленького возраста учатся проявлять заботу, доброту и уважение. А для собаки ребенок становится вечным приятелем, который тоже может играть в мяч несколько часов подряд (наконец-то!), который любит без причины и который никогда тебя не оставитю Представляем вам подборку фотографий, после которых в вашей крови поднимется уровень мимимишности, гарантируем, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф!
Читайте также: Питомцы-хулиганы, способные довести хозяина до истерики
Когда в семье есть и ребенок, и собака, то чаще всего они становятся лучшими друзьями. Так дети с маленького возраста учатся проявлять заботу, доброту и уважение. А для собаки ребенок становится вечным приятелем, который тоже может играть в мяч несколько часов подряд (наконец-то!), который любит без причины и который никогда тебя не оставитю Представляем вам подборку фотографий, после которых в вашей крови поднимется уровень мимимишности, гарантируем, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф!
Читайте также: Питомцы-хулиганы, способные довести хозяина до истерики
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