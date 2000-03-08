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Раздел: Курьезы  
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Очаровательные собаки, считающие себя детьми

Очаровательные собаки, считающие себя детьмиХорошее настроение гарантировано.

Когда в семье есть и ребенок, и собака, то чаще всего они становятся лучшими друзьями. Так дети с маленького возраста учатся проявлять заботу, доброту и уважение. А для собаки ребенок становится вечным приятелем, который тоже может играть в мяч несколько часов подряд (наконец-то!), который любит без причины и который никогда тебя не оставитю Представляем вам подборку фотографий, после которых в вашей крови поднимется уровень мимимишности, гарантируем, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф!

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Очаровательные собаки, считающие себя детьми
Очаровательные собаки, считающие себя детьми
Очаровательные собаки, считающие себя детьми
Очаровательные собаки, считающие себя детьми
Очаровательные собаки, считающие себя детьми
Очаровательные собаки, считающие себя детьми
Очаровательные собаки, считающие себя детьми
Очаровательные собаки, считающие себя детьми
Очаровательные собаки, считающие себя детьми
Очаровательные собаки, считающие себя детьми
Очаровательные собаки, считающие себя детьми
Очаровательные собаки, считающие себя детьми
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 Теги: собаки, дети

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Сегодня, 20:47 » Автор: Анна Мартынова
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