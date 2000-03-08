Раздел: Курьезы
Воришка-енот стал новой звездой YouTube
Кажется, люди не против поделиться.
Меняя родной лес на огни большого города, проворный енот даже не догадывался, как легко отбирать пищу у людей, передает Хроника.инфо со ссылкой на from-ua.com.
Ты им лезешь в тарелку, а они смеются и считают тебя милым.
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Кажется, это не последний криминал с участием симпатичного гопника.
Меняя родной лес на огни большого города, проворный енот даже не догадывался, как легко отбирать пищу у людей, передает Хроника.инфо со ссылкой на from-ua.com.
Ты им лезешь в тарелку, а они смеются и считают тебя милым.
Читайте также: Щенок-путешественник стал новой звездой Instagram
Кажется, это не последний криминал с участием симпатичного гопника.
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