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Раздел: Курьезы  
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Воришка-енот стал новой звездой YouTube

Воришка-енот стал новой звездой YouTubeКажется, люди не против поделиться.

Меняя родной лес на огни большого города, проворный енот даже не догадывался, как легко отбирать пищу у людей, передает Хроника.инфо со ссылкой на from-ua.com.

Ты им лезешь в тарелку, а они смеются и считают тебя милым.

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Кажется, это не последний криминал с участием симпатичного гопника.

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 Теги: енот, вор

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Сегодня, 18:47 » Автор: Анна Мартынова
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